Выручка «Ростелекома» во II квартале выросла на 13%

Капитальные вложения за квартал сократились на 13% и составили 30,7 млрд руб., что соответствует 15,1% от выручки. При этом свободный денежный поток на конец июня оказался отрицательным (-2,2 млрд руб.), в то время как годом ранее он был положительным (3,3 млрд руб.).