Выручка «Ростелекома» во II квартале выросла на 13%
Во II квартале выручка оператора «Ростелеком» составила 203,5 млрд руб., что на 13% выше результатов годом ранее, говорится в отчете компании. Основными драйверами роста стали мобильные услуги (+8%) и сегмент цифровых и облачных сервисов, который ускорился до 24% г/г после слабой динамики в I квартале (7%).
OIBDA увеличилась на 11% до 80,6 млрд руб., однако рентабельность по этому показателю снизилась с 40,6 до 39,6%.
На фоне увеличения операционных расходов, особенно затрат на персонал (рост на 15% без учета программ мотивации), а также из-за роста процентных расходов чистая прибыль компании снизилась в 2,2 раза до 6,1 млрд руб.
Капитальные вложения за квартал сократились на 13% и составили 30,7 млрд руб., что соответствует 15,1% от выручки. При этом свободный денежный поток на конец июня оказался отрицательным (-2,2 млрд руб.), в то время как годом ранее он был положительным (3,3 млрд руб.).
Чистый долг, включая обязательства по аренде, увеличился на 7% с начала года – до 708,5 млрд руб.
25 июля акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 2,71 руб. на одну обыкновенную акцию и 6,25 руб. – на привилегированную типа А. На выплату дивидендов будет направлено 10,2 млрд руб.