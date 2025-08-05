Минфин снизит продажи валюты и золота в августе
Минфин продаст золото и иностранную валюту на сумму 6,2 млрд руб. в период с 7 августа по 4 сентября 2025 г., сообщила пресс-служба ведомства. Ежедневно будет происходить реализация ранее приобретенных ресурсов в объеме 0,3 млрд руб.
В министерстве отметили, что ожидаемые дополнительные нефтегазовые доходы в августе составили 12,1 млрд руб. По итогам июля этот показатель отклонился от объема фактически полученных нефтегазовых доходов на 5,9 млрд руб.
В июле объем продажи валюты и золота был снижен до 18,77 млрд руб. Рассматриваемый период сделок завершится 6 августа. Ежедневно Минфин продавал золото и валюту на сумму в 820 млн руб. До этого, с 6 июня по 4 июля, ведомство занималось покупкой тех же ресурсов. За месяц министерство приобрело 28,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки составлял 1,5 млрд руб.