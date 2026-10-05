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Главная / Финансы /

В России появилась возможность уплачивать налоги в рассрочку

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Т-банк» запустил возможность уплачивать налоги в рассрочку с кредитной карты. Государство получит всю сумму сразу, а клиент может вернуть ее банку равными платежами в срок до 24 месяцев, говорится на сайте кредитной организации.

Такое решение позволит не откладывать обязательный платеж и более эффективно планировать свои расходы. Таким образом можно уплатить имущественный, транспортный, земельный налоги, НДФЛ с отдельных видов дохода (например, с процентов по банковским вкладам) и другие начисления, входящие в единый налоговый платеж (ЕНП).

Воспользоваться услугой можно в приложении «Т-банка», на «Госусахлуг» и через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. За использование рассрочки на налоги предусмотрена комиссия, размер которой рассчитывается индивидуально для каждого клиента.

«Мы хотим давать клиентам больше гибкости в управлении своими деньгами - в том числе когда речь идет об обязательных платежах. Для некоторых клиентов налог может оказаться крупным платежом, ради которого не всегда удобно менять свои финансовые планы», – объяснил решение вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов »Т-банка» Сергей Хромов.

С 2027 г. система уплаты налога с дохода по вкладу может измениться – власти предлагают удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан на дату фактического получения дохода, писали «Ведомости» 4 октября. По итогам 2026 г. федеральный бюджет может получить около 632 млрд руб. налога с доходов по вкладам. В следующем году эта сумма вырастет до 1,02 трлн руб., следует из проекта бюджета на 2027–2030 гг. При этом в 2028 г. поступления от НДФЛ на проценты по вкладам заложены в бюджете на уровне 305,58 млрд руб., на 2029 г. – 307,38 млрд руб.

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