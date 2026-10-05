В России появилась возможность уплачивать налоги в рассрочку

С 2027 г. система уплаты налога с дохода по вкладу может измениться – власти предлагают удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан на дату фактического получения дохода, писали «Ведомости» 4 октября. По итогам 2026 г. федеральный бюджет может получить около 632 млрд руб. налога с доходов по вкладам. В следующем году эта сумма вырастет до 1,02 трлн руб., следует из проекта бюджета на 2027–2030 гг. При этом в 2028 г. поступления от НДФЛ на проценты по вкладам заложены в бюджете на уровне 305,58 млрд руб., на 2029 г. – 307,38 млрд руб.