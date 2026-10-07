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Главная / Финансы /

Банк России оставил без изменений список системно значимых банков

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России сохранил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В список входят 12 банков: «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк «Дом.РФ». На них приходится почти 80% совокупных активов российского банковского сектора.

7 октября 2025 г. Центробанк исключил из СЗКО Росбанк и ФК «Открытие», но добавил Дом.РФ.

Перечень системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Банк России обновляет список банков раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д.

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