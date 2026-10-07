Банк России оставил без изменений список системно значимых банков
Банк России сохранил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
В список входят 12 банков: «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и банк «Дом.РФ». На них приходится почти 80% совокупных активов российского банковского сектора.
Перечень системно значимых банков – это отдельная категории наиболее крупных и критически важных в масштабах всего финансового сектора игроков. Банк России обновляет список банков раз в год, к ним предъявляются повышенные требования к капиталу, а попадание в перечень зависит от ряда факторов, включая размер активов, вкладов и т. д.