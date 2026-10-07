«Сбер» не планирует отказываться от традиционных отделений банка
«Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Греф отметил, что в Сбербанке видят тренд, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы.
5 октября Сбербанк направил в Центральный банк заявление на получение статуса цифрового депозитария. Первые продукты в рамках нового направления могут быть запущены уже в декабре 2026 г. На следующий день банк его получил.
Статус цифрового депозитария дает легальное право оказывать специализированные услуги: учитывать и обеспечивать переход прав на цифровые валюты (например, криптовалюты) и цифровые права (в том числе цифровые финансовые активы – ЦФА); предоставлять доступ к адресам-идентификаторам, где учитываются эти активы; открывать цифровые счета, исполнять поручения клиентов по операциям с такими активами.