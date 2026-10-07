Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,75+0,35%VEON-RX71,3-0,14%BLNG7,41+0,82%IMOEX2 333,65+0,22%RTSI860,01+0,49%RGBI111,1+0,02%RGBITR763,9+0,05%
Главная / Финансы /

«Сбер» не планирует отказываться от традиционных отделений банка

Наталья Захарова
Ведомости
Ведомости

Сбербанк пока не собирается отказываться от обслуживания клиентов в традиционных отделениях, заявил глава кредитной организации Герман Греф на форуме «Цифровые решения».

«Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Греф отметил, что в Сбербанке видят тренд, что люди постепенно переходят на цифровые сервисы.

5 октября Сбербанк направил в Центральный банк заявление на получение статуса цифрового депозитария. Первые продукты в рамках нового направления могут быть запущены уже в декабре 2026 г. На следующий день банк его получил.

Статус цифрового депозитария дает легальное право оказывать специализированные услуги: учитывать и обеспечивать переход прав на цифровые валюты (например, криптовалюты) и цифровые права (в том числе цифровые финансовые активы – ЦФА); предоставлять доступ к адресам-идентификаторам, где учитываются эти активы; открывать цифровые счета, исполнять поручения клиентов по операциям с такими активами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь