«Сбер» не планирует отказываться от традиционных отделений банка

«Мы должны следовать за клиентом и предлагать ему настолько удобные сервисы, чтобы ему захотелось самому перейти и пользоваться новым набором сервисов. Если он к этому не готов, значит, мы должны содержать офлайн-инфраструктуру», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).