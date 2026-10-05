Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

С 1 сентября в России начала работать новая система учета криптовалют. Федеральный закон 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» ввел институт цифровых депозитариев. Также на статус цифрового депозитария подал заявление «Атомайз» (группа «Т-Технологии»). Кроме того, 25 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что планируют обратиться в ЦБ: Альфа-Банк, Совкомбанк, Ozon Банк, ПСБ и Газпромбанк.