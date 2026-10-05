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Сбербанк подал заявление на получение статуса цифрового депозитария

Максим Инякин
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сбербанк направил в Центральный банк заявление на получение статуса цифрового депозитария. Первые продукты в рамках нового направления могут быть запущены уже в декабре 2026 г., говорится в пресс-релизе банка. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются.

Статус цифрового депозитария дает легальное право оказывать специализированные услуги:

  • учитывать и обеспечивать переход прав на цифровые валюты (например, криптовалюты) и цифровые права (в том числе цифровые финансовые активы – ЦФА),

  • предоставлять доступ к адресам-идентификаторам, где учитываются эти активы,

  • открывать цифровые счета, исполнять поручения клиентов по операциям с такими активами.

«На старте речь идет о BTC, ETH и USDT. Отдельных приложений и новых точек входа не потребуется. Запуск первых продуктов запланирован на 1 декабря 2026 года, но зависит от решения Банка России по заявке и готовности подзаконных актов, регулирующих рынок», – говорится в сообщении Сбербанка.

С 1 сентября в России начала работать новая система учета криптовалют. Федеральный закон 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» ввел институт цифровых депозитариев. Также на статус цифрового депозитария подал заявление «Атомайз» (группа «Т-Технологии»). Кроме того, 25 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщало, что планируют обратиться в ЦБ: Альфа-Банк, Совкомбанк, Ozon Банк, ПСБ и Газпромбанк.

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