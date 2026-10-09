Сбербанк отметил ухудшение финансового состояния компаний
У корпоративных клиентов наблюдается ухудшение финансового состояния, сообщил зампред Сбербанка Тарас Скворцов.
«Мы предполагали во втором полугодии ухудшение качества именно в корпоративном сегменте. <...> Действительно, несколько месяцев наблюдается такой устойчивый тренд – больше выходов на просрочку, ухудшение финансового состояния корпоративных клиентов», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Скворцов отметил, что это отражается в стоимости риска, но банк «укладывается в те прогнозы, которые давали, и необходимости пересматривать вверх общий уровень этого показателя сейчас нет». Сейчас прогноз «Сбера» по стоимости риска составляет менее 1,4% на 2026 г.
«Ведомости» в мае проанализировали актуальное состояние промышленных компаний. Из 28 крупнейших компаний 21 хозяйствующий субъект или группа юрлиц ухудшили свое финансовое состояние за минувший год. Тогда в зоне спада оказались крупнейшие налогоплательщики – предприятия нефтегазовой и угольной промышленности, а также черная металлургия.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что состояние большинства компаний реального сектора экономики по итогам 2025 г. существенно ухудшилось. Бизнесу приходится адаптироваться к санкциям и дефициту кадров, учитывать «сверхжесткую» и длительную по времени денежно-кредитную политику Банка России.