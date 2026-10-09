Сбербанк отметил ухудшение финансового состояния компаний

Скворцов отметил, что это отражается в стоимости риска, но банк «укладывается в те прогнозы, которые давали, и необходимости пересматривать вверх общий уровень этого показателя сейчас нет». Сейчас прогноз «Сбера» по стоимости риска составляет менее 1,4% на 2026 г.