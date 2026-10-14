ЦБ: денежная база России за сентябрь выросла до 32,98 трлн рублей
Денежная база России в широком определении на 1 октября достигла 32,98 трлн руб. против 31,49 трлн руб. месяцем ранее. За сентябрь показатель увеличился на 1,484 трлн руб., или на 4,71%, следует из данных Банка России.
Основную часть денежной базы составили наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций – 22,23 трлн руб.
Еще 6,26 трлн рублей приходилось на корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России. Объем депозитов банков в ЦБ составил 3,896 трлн руб., обязательных резервов – 587,6 млрд руб.
8 октября «Известия» со ссылкой на данные опроса «инФОМ» писали, что в сентябре 38% россиян назвали наличные лучшим способом хранения сбережений. Это на 6 п. п. больше, чем годом раньше. По результатам исследования, банковские счета предпочитают 37% опрошенных.
1 октября Банк России сообщал, что прирост наличных денег в обращении в сентябре снизился на 14,5% к августу. Объем налички вырос на 370,9 млрд руб. Среднемесячный показатель прироста за период февраль – сентябрь упал до 419 млрд руб. Месяцем ранее показатель составлял 425,8 млрд руб.