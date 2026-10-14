ЦБ: денежная база России за сентябрь выросла до 32,98 трлн рублей

8 октября «Известия» со ссылкой на данные опроса «инФОМ» писали, что в сентябре 38% россиян назвали наличные лучшим способом хранения сбережений. Это на 6 п. п. больше, чем годом раньше. По результатам исследования, банковские счета предпочитают 37% опрошенных.