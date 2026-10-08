Число предпочитающих наличные сбережения россиян выросло до 38%

По словам заместителя гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от банковских приложений и связи. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что определяющим фактором также является усиление контроля за операциями и снижение ставок по вкладам. Эксперты предупреждают, что хранить все сбережения в наличных невыгодно из-за инфляции: для краткосрочного резерва это оправдано, а остальные средства лучше распределять по доходным инструментам.‍