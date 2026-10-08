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Главная / Общество /

Число предпочитающих наличные сбережения россиян выросло до 38%

Инна Шульгина

В сентябре 38% россиян назвали наличные лучшим способом хранения сбережений. Это на 6 п. п. больше, чем годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса «инФОМ».

По результатам исследования, банковские счета предпочитают 37% опрошенных.

По словам заместителя гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, рост интереса к наличным связан с желанием иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от банковских приложений и связи. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов считает, что определяющим фактором также является усиление контроля за операциями и снижение ставок по вкладам. Эксперты предупреждают, что хранить все сбережения в наличных невыгодно из-за инфляции: для краткосрочного резерва это оправдано, а остальные средства лучше распределять по доходным инструментам.‍

1 октября Банк России сообщал, что прирост наличных денег в обращении в сентябре снизился на 14,5% к августу. Объем налички вырос на 370,9 млрд руб. Среднемесячный показатель прироста за период февраль – сентябрь упал до 419 млрд руб. Месяцем ранее показатель составлял 425,8 млрд руб.

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