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Насколько привлекательны сентябрьские выпуски ОФЗ

Риски по ним, как и доходности, могут быть высокими
Инга Сангалова
Минфин возвращается на рынок постепенно, чтобы сильно не конкурировать с корпоративным сектором за средства инвесторов / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин в III квартале планирует привлечь 30 млрд руб. через облигации федерального займа (ОФЗ) сроком от 5 до 10 лет и еще 10 млрд руб. – с помощью выпусков на 10 лет и более. Министерство прекратило размещения ОФЗ в начале февраля из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. О его намерении вернуться на долговой рынок в III квартале после одобрения правительством бюджетных проектировок «Ведомости» писали 20 июля. Возврат на рынок долга не говорит о какой-либо неустойчивости или критичной потребности в средствах, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин: Минфин проводил аукционы как при профицитом бюджете, так и при дефицитном.

В оставшиеся две недели III квартала министерство должно размещать бумаги примерно на 10–15 млрд руб. за выпуск – это очень небольшой объем, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист: когда на рынке было больше инвесторов благодаря активному участию нерезидентов, ведомство регулярно привлекало по 30–50 млрд руб. за аукционный день. Сейчас Минфин вполне разумно решил начать с небольших сумм, чтобы оценить спрос на рынке, считает эксперт. Если учесть, что нерезиденты исторически концентрировались именно на средне- и долгосрочных бумагах, такая структура размещений выглядит логично, поясняет Жорнист: у локальных участников рынка, которые, очевидно, будут главными покупателями на новых аукционах, пока не так много бумаг такой срочности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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