Насколько привлекательны сентябрьские выпуски ОФЗ

Насколько привлекательны сентябрьские выпуски ОФЗРиски по ним, как и доходности, могут быть высокими
Минфин в III квартале планирует привлечь 30 млрд руб. через облигации федерального займа (ОФЗ) сроком от 5 до 10 лет и еще 10 млрд руб. – с помощью выпусков на 10 лет и более. Министерство прекратило размещения ОФЗ в начале февраля из-за возросшей волатильности на финансовых рынках. О его намерении вернуться на долговой рынок в III квартале после одобрения правительством бюджетных проектировок «Ведомости» писали 20 июля. Возврат на рынок долга не говорит о какой-либо неустойчивости или критичной потребности в средствах, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин: Минфин проводил аукционы как при профицитом бюджете, так и при дефицитном.
В оставшиеся две недели III квартала министерство должно размещать бумаги примерно на 10–15 млрд руб. за выпуск – это очень небольшой объем, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист: когда на рынке было больше инвесторов благодаря активному участию нерезидентов, ведомство регулярно привлекало по 30–50 млрд руб. за аукционный день. Сейчас Минфин вполне разумно решил начать с небольших сумм, чтобы оценить спрос на рынке, считает эксперт. Если учесть, что нерезиденты исторически концентрировались именно на средне- и долгосрочных бумагах, такая структура размещений выглядит логично, поясняет Жорнист: у локальных участников рынка, которые, очевидно, будут главными покупателями на новых аукционах, пока не так много бумаг такой срочности.