Насколько привлекательны сентябрьские выпуски ОФЗ

В оставшиеся две недели III квартала министерство должно размещать бумаги примерно на 10–15 млрд руб. за выпуск – это очень небольшой объем, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист: когда на рынке было больше инвесторов благодаря активному участию нерезидентов, ведомство регулярно привлекало по 30–50 млрд руб. за аукционный день. Сейчас Минфин вполне разумно решил начать с небольших сумм, чтобы оценить спрос на рынке, считает эксперт. Если учесть, что нерезиденты исторически концентрировались именно на средне- и долгосрочных бумагах, такая структура размещений выглядит логично, поясняет Жорнист: у локальных участников рынка, которые, очевидно, будут главными покупателями на новых аукционах, пока не так много бумаг такой срочности.