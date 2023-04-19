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Спрос на внутреннем рынке поддержит рост акций ММК

Бумаги сталелитейщика могут подорожать на 25–50%
Инга Сангалова
ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) опубликовал 18 апреля операционные результаты за I квартал 2023 г. Группа увеличила производство стали в сравнении с IV кварталом 2022 г. на 8,1% до 3,058 млн т, но год к году оно снизилось на 3,5%. Выплавка чугуна сократилась в квартальном выражении на 3,4% до 2,345 млн т, в годовом – выросла на 4,4%. Производство угольного концентрата снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 1,4% и достигло 857 000 т, но год к году оно прибавило 1,8%. Производство железорудного сырья сократилось и в поквартальном, и в годовом выражении – на 13,9 и 1,6% соответственно, составив 477 000 т. ММК удалось нарастить продажи товарной металлопродукции в сравнении с IV кварталом на 2,8% до 2,76 млн т, но в годовом выражении показатель оказался ниже на 4,3%.

Публикация операционных результатов не вызвала серьезных изменений в динамике акций ММК: сначала бумаги незначительно просели в цене, но в итоге сессию вторника завершили ростом на 1,25% до 41,28 руб., в то время как индекс Мосбиржи за день поднялся на 0,75%. С начала года бумаги ММК подорожали почти на 24%, а бенчмарк российского фондового рынка – на 20,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных