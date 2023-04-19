Спрос на внутреннем рынке поддержит рост акций ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) опубликовал 18 апреля операционные результаты за I квартал 2023 г. Группа увеличила производство стали в сравнении с IV кварталом 2022 г. на 8,1% до 3,058 млн т, но год к году оно снизилось на 3,5%. Выплавка чугуна сократилась в квартальном выражении на 3,4% до 2,345 млн т, в годовом – выросла на 4,4%. Производство угольного концентрата снизилось в сравнении с предыдущим кварталом на 1,4% и достигло 857 000 т, но год к году оно прибавило 1,8%. Производство железорудного сырья сократилось и в поквартальном, и в годовом выражении – на 13,9 и 1,6% соответственно, составив 477 000 т. ММК удалось нарастить продажи товарной металлопродукции в сравнении с IV кварталом на 2,8% до 2,76 млн т, но в годовом выражении показатель оказался ниже на 4,3%.