Что будет с акциями ТМК после SPO

По расчетам ТМК, доля free-float (акции в свободном обращении) после проведения SPO составляет 11,1%, добавил представитель. По его словам, конкретных планов по увеличению доли акций в свободном обращении у компании на данный момент нет. Но ТМК позитивно смотрит на потенциальное увеличение free-float, а также на перспективу включения компании в базу расчета ключевых индексов Мосбиржи, резюмировал представитель.