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Что будет с акциями ТМК после SPO

Их стоимость зависит от того, как успешно компания будет доминировать на рынке
Михаил Кузнецов
ТМК

Доля розничных инвесторов в структуре спроса в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) Трубной металлургической компании (ТМК) на Московской бирже составила примерно 90%, рассказал «Ведомостям» представитель крупнейшего российского производителя труб.

По расчетам ТМК, доля free-float (акции в свободном обращении) после проведения SPO составляет 11,1%, добавил представитель. По его словам, конкретных планов по увеличению доли акций в свободном обращении у компании на данный момент нет. Но ТМК позитивно смотрит на потенциальное увеличение free-float, а также на перспективу включения компании в базу расчета ключевых индексов Мосбиржи, резюмировал представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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