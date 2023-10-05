Что будет с акциями ТМК после SPO

Что будет с акциями ТМК после SPOИх стоимость зависит от того, как успешно компания будет доминировать на рынке
Доля розничных инвесторов в структуре спроса в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) Трубной металлургической компании (ТМК) на Московской бирже составила примерно 90%, рассказал «Ведомостям» представитель крупнейшего российского производителя труб.
По расчетам ТМК, доля free-float (акции в свободном обращении) после проведения SPO составляет 11,1%, добавил представитель. По его словам, конкретных планов по увеличению доли акций в свободном обращении у компании на данный момент нет. Но ТМК позитивно смотрит на потенциальное увеличение free-float, а также на перспективу включения компании в базу расчета ключевых индексов Мосбиржи, резюмировал представитель.
Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам