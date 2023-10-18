Поддержат ли рынок Китая новые правила коротких продаж

Поддержат ли рынок Китая новые правила коротких продажАналитики ждут краткосрочного эффекта, но реально переломить нисходящий тренд поможет рост экономики
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) в целях поддержки местного фондового рынка вводит новые правила коротких продаж акций (шорт). Сейчас в Китае на счете инвестора блокируется 50% стоимости сделки до момента ее закрытия (покупки и возврата брокеру акций). С 30 октября хедж-фонды, желающие осуществить короткую продажу акций, должны держать на своем счете 100% стоимости сделки, а другие инвесторы – не менее 80%, сообщает Bloomberg.
Новые правила направлены на то, чтобы снизить аппетит инвесторов к коротким продажам. Также китайский регулятор усилит контроль за арбитражными сделками и ограничит возможность открытия шортов по компаниям, которые недавно получили листинг на местных биржах, ограничив заимствования акций у топ-менеджеров и стратегических инвесторов таких эмитентов.