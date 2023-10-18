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Поддержат ли рынок Китая новые правила коротких продаж

Аналитики ждут краткосрочного эффекта, но реально переломить нисходящий тренд поможет рост экономики
Инга Сангалова
Imaginechina via AFP

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) в целях поддержки местного фондового рынка вводит новые правила коротких продаж акций (шорт). Сейчас в Китае на счете инвестора блокируется 50% стоимости сделки до момента ее закрытия (покупки и возврата брокеру акций). С 30 октября хедж-фонды, желающие осуществить короткую продажу акций, должны держать на своем счете 100% стоимости сделки, а другие инвесторы – не менее 80%, сообщает Bloomberg.

Новые правила направлены на то, чтобы снизить аппетит инвесторов к коротким продажам. Также китайский регулятор усилит контроль за арбитражными сделками и ограничит возможность открытия шортов по компаниям, которые недавно получили листинг на местных биржах, ограничив заимствования акций у топ-менеджеров и стратегических инвесторов таких эмитентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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