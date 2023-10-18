Поддержат ли рынок Китая новые правила коротких продаж

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) в целях поддержки местного фондового рынка вводит новые правила коротких продаж акций (шорт). Сейчас в Китае на счете инвестора блокируется 50% стоимости сделки до момента ее закрытия (покупки и возврата брокеру акций). С 30 октября хедж-фонды, желающие осуществить короткую продажу акций, должны держать на своем счете 100% стоимости сделки, а другие инвесторы – не менее 80%, сообщает Bloomberg.