Акции «Алросы» снизились на 5% после выхода прогноза о росте цен на бриллианты

К 18:15 мск стоимость бумаг компании скорректировалась до 67,62 руб. – на 4,33% меньше по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи к этому моменту составил 3210,76 пункта (-1,15%). С начала года котировки компании увеличились на 14,61%, бенчмарк – на 49,05%.