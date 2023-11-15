Акции Xiaomi выигрывают от ажиотажа вокруг китайских смартфонов

Xiaomi вместе с Huawei возглавили возрождение китайского рынка смартфонов, который избавился от проблем с переизбытком предложения и показал в октябре двузначный рост. Новые модели Mate 60 и Mate 60 Pro от Huawei и серия 14 от Xiaomi составляют конкуренцию смартфонам от Apple. По данным Counterpoint, продажи Apple в Китае упали в III квартале на 10%, а ее доля на китайском рынке сократилась с 15,3% до 14,2%. Даже выпуск нового iPhone 15 не помог американской компании увеличить продажи в КНР.