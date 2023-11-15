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Акции Xiaomi выигрывают от ажиотажа вокруг китайских смартфонов

С начала года бумаги компании подорожали на 45%, и аналитики полагают, что рост продолжится
Инга Сангалова
Imaginechina via AFP

Сокращение продаж Apple в Китае спровоцировало ралли в акциях Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже. С июньских максимумов бумаги китайского производителя бытовой электроники выросли более чем на 58,8% до 15,9 гонконгского доллара, а с начала года – на 45%. В результате капитализация Xiaomi выросла на $20 млрд до 401,4 млрд гонконгских долларов ($51,42 млрд), пишет Bloomberg.

Xiaomi вместе с Huawei возглавили возрождение китайского рынка смартфонов, который избавился от проблем с переизбытком предложения и показал в октябре двузначный рост. Новые модели Mate 60 и Mate 60 Pro от Huawei и серия 14 от Xiaomi составляют конкуренцию смартфонам от Apple. По данным Counterpoint, продажи Apple в Китае упали в III квартале на 10%, а ее доля на китайском рынке сократилась с 15,3% до 14,2%. Даже выпуск нового iPhone 15 не помог американской компании увеличить продажи в КНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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