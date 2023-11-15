Акции Xiaomi выигрывают от ажиотажа вокруг китайских смартфонов

Акции Xiaomi выигрывают от ажиотажа вокруг китайских смартфоновС начала года бумаги компании подорожали на 45%, и аналитики полагают, что рост продолжится
Сокращение продаж Apple в Китае спровоцировало ралли в акциях Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже. С июньских максимумов бумаги китайского производителя бытовой электроники выросли более чем на 58,8% до 15,9 гонконгского доллара, а с начала года – на 45%. В результате капитализация Xiaomi выросла на $20 млрд до 401,4 млрд гонконгских долларов ($51,42 млрд), пишет Bloomberg.
Xiaomi вместе с Huawei возглавили возрождение китайского рынка смартфонов, который избавился от проблем с переизбытком предложения и показал в октябре двузначный рост. Новые модели Mate 60 и Mate 60 Pro от Huawei и серия 14 от Xiaomi составляют конкуренцию смартфонам от Apple. По данным Counterpoint, продажи Apple в Китае упали в III квартале на 10%, а ее доля на китайском рынке сократилась с 15,3% до 14,2%. Даже выпуск нового iPhone 15 не помог американской компании увеличить продажи в КНР.