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ГТЛК готовится разместить новый флоатер на Мосбирже

Выпуск будет на 10 млрд рублей, а ставку купона привяжут к ключевой
Артем Кульша
ГТЛК готовится разместить на Мосбирже второй выпуск облигаций с плавающим купоном/ Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готовится разместить на Московской бирже второй выпуск облигаций с плавающим купоном, или флоатер, на 10 млрд руб., сообщил «Ведомостям» ее представитель. Собрать заявки от инвесторов ГТЛК планирует 25 апреля, а провести размещение – 3 мая, рассказал он.

Новый выпуск будет пятилетним с офертой через 3,5 года (возможность досрочно предъявить облигацию к погашению по номиналу), уточнил собеседник. Купонный доход будет выплачиваться раз в 91 день: начальный уровень ставки купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 240 б. п.», но он может быть снижен в процессе сбора заявок, замечает представитель компании. Выпуск включен в первый котировальный список Мосбиржи и его параметры потенциально соответствуют требованиям для включения в ломбардный список Банка России (активы, принимаемые ЦБ в качестве залога для кредитования банков), добавил представитель ГТЛК. Компания привлекает долговые средства для финансирования лизинговых проектов в условиях «довольно благоприятной» конъюнктуры на рынке, говорит собеседник из ГТЛК. Также компания продолжает обсуждать размещение облигаций в юанях, но окончательное решение пока не приняла, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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