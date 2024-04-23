ГТЛК готовится разместить новый флоатер на Мосбирже

Новый выпуск будет пятилетним с офертой через 3,5 года (возможность досрочно предъявить облигацию к погашению по номиналу), уточнил собеседник. Купонный доход будет выплачиваться раз в 91 день: начальный уровень ставки купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка + 240 б. п.», но он может быть снижен в процессе сбора заявок, замечает представитель компании. Выпуск включен в первый котировальный список Мосбиржи и его параметры потенциально соответствуют требованиям для включения в ломбардный список Банка России (активы, принимаемые ЦБ в качестве залога для кредитования банков), добавил представитель ГТЛК. Компания привлекает долговые средства для финансирования лизинговых проектов в условиях «довольно благоприятной» конъюнктуры на рынке, говорит собеседник из ГТЛК. Также компания продолжает обсуждать размещение облигаций в юанях, но окончательное решение пока не приняла, добавил он.