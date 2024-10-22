Инвесторы получат доступ к сервису быстрого перевода бумаг в 2025 году

Инвесторы получат доступ к сервису быстрого перевода бумаг в 2025 годуЗаявки на подключение к нему подали уже семь брокеров, рассказали в НРД
Сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами «Мост» станет доступен российским инвесторам в 2025 г., рассказал «Ведомостям» управляющий директор НРД по инфраструктурным проектам Сергей Берневега. Сервис полностью готов и протестирован, но для его запуска нужно внести поправки в Налоговый кодекс и утвердить единый стандарт передачи информации о ценных бумагах между брокерами, который сейчас обсуждается с рынком, отметил он.
НРД сообщил о создании системы быстрого перевода ценных бумаг в августе 2023 г. Изначально депозитарий планировал начать подключение брокеров к ней в I квартале 2024 г. В мае представитель НРД заявил «Ведомостям», что запуск сервиса перенесен на конец этого года, но уже в июне бывший председатель правления НРД (сейчас временно занимает аналогичный пост на Мосбирже) Виктор Жидков допустил, что сервис может полноценно заработать к середине осени.