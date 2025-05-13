Инвесторы пожаловались Набиуллиной на «двойные стандарты» ВТБ

Инвесторы пожаловались в Центробанк на «политику двойных стандартов» со стороны ВТБ – банк якобы неправильно уведомил розничных держателей своих облигаций о порядке предъявления требований при реорганизации. Это вводит частных инвесторов в заблуждение относительно их законного права требовать досрочного погашения бумаг в упрощенном (досудебном) порядке, пишет председатель ассоциации инвесторов АВО Алексей Афонин в письме на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. «Ведомости» ознакомились с обращением.