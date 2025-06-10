Пятую неделю подряд из фондов акций утекают деньги

Из паевых инвестфондов (ПИФ) акций пятую неделю подряд утекают средства инвесторов: начиная с 5 мая и вплоть до 5 июня нетто-отток составил 6,4 млрд руб., а с начала года фонды потеряли уже 8,7 млрд руб., следует из расчетов аналитической компании «Эйлер» на основе данных InvestFunds (есть у «Ведомостей»). Зато активно идут деньги в фонды облигаций и денежного рынка – с начала года чистый приток составил 110,9 млрд и 105,4 млрд руб. Эксперты отдельно отмечают, что в фондах облигаций приток идет непрерывно с начала февраля 2025 г., т. е. почти 15 недель подряд.