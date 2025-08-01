Рынок меди в США обвалился из-за решения Трампа по пошлинам

Неожиданное решение Дональда Трампа не вводить пошлины на наиболее широко импортируемое медное сырье привело к обвалу рынка меди в Америке. 30 июля котировки сентябрьского фьючерса на медь на нью-йоркской бирже Comex пережили самое сильное внутридневное падение за всю историю – они рухнули на 19,95% ($9930 за метрическую тонну), достигнув минимального уровня в $4,503 за фунт. 31 июля фьючерс на металл продолжил падать – к вечеру по Москве он торговался по $4,367 за фунт ($9605).