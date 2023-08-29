Прибыль «Газпрома» за первое полугодие упала более чем в восемь раз
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в январе – июне 2023 г. в 8,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г., до 296,2 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка монополии сократилась на 41% и составила 4,1 трлн руб., операционные расходы составили 3,2 трлн руб. (-26%).
Показатель EBITDA снизился за отчетный период в 2,5 раза до 1,2 трлн руб. Рентабельность по EBITDA составила 30%.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов при этом назвал финансовые результаты «достойными». «Группа “Газпром” показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 гг.», – сказал топ-менеджер, его слова приводит пресс-служба компании.
Снижение чистой прибыли во многом связано с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро, пояснил Садыгов. Также компания отмечает снижение экспорта газа в Европу, которое лишь частично было компенсировано увеличением поставок в Китай и работой нефтяного бизнеса.
Садыгов напомнил, что дивидендная политика «Газпрома» предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за шесть месяцев 2023 г. составила 618 млрд руб.
По словам Садыгова, компания сохраняет значительный запас ликвидности – более 1,1 трлн руб., что превышает краткосрочные долговые обязательства. Чистый долг (скорректированный) на конец II квартала 2023 г. составил около 4,9 трлн руб. Показатель «Чистый долг (скорректированный)/EBITDA» в долларовом эквиваленте составил 1,9.
Капитальные вложения «Газпрома» за первое полугодие 2023 г. составили 1,2 трлн руб.