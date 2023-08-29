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Инвестиции

Прибыль «Газпрома» за первое полугодие упала более чем в восемь раз

Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в январе – июне 2023 г. в 8,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г., до 296,2 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка монополии сократилась на 41% и составила 4,1 трлн руб., операционные расходы составили 3,2 трлн руб. (-26%).

Показатель EBITDA снизился за отчетный период в 2,5 раза до 1,2 трлн руб. Рентабельность по EBITDA составила 30%.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов при этом назвал финансовые результаты «достойными». «Группа “Газпром” показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 гг.», – сказал топ-менеджер, его слова приводит пресс-служба компании.

Снижение чистой прибыли во многом связано с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро, пояснил Садыгов. Также компания отмечает снижение экспорта газа в Европу, которое лишь частично было компенсировано увеличением поставок в Китай и работой нефтяного бизнеса.

Садыгов напомнил, что дивидендная политика «Газпрома» предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за шесть месяцев 2023 г. составила 618 млрд руб.

По словам Садыгова, компания сохраняет значительный запас ликвидности – более 1,1 трлн руб., что превышает краткосрочные долговые обязательства. Чистый долг (скорректированный) на конец II квартала 2023 г. составил около 4,9 трлн руб. Показатель «Чистый долг (скорректированный)/EBITDA» в долларовом эквиваленте составил 1,9.

Капитальные вложения «Газпрома» за первое полугодие 2023 г. составили 1,2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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