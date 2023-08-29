Прибыль «Газпрома» за первое полугодие упала более чем в восемь раз

Снижение чистой прибыли во многом связано с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро, пояснил Садыгов. Также компания отмечает снижение экспорта газа в Европу, которое лишь частично было компенсировано увеличением поставок в Китай и работой нефтяного бизнеса.