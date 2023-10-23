Чистая прибыль «Ленты» в III квартале упала почти на 80%

Валовая прибыль в этот период увеличилась на 4,6% в годовом выражении до 27,7 млрд руб. на фоне роста продаж, что было частично нивелировано снижением валовой маржи. Валовая маржа снизилась на 52 б. п. и составила 20,4%. Снижение этого показателя компания объяснила усилением ценовых реакций на предложение конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов, закрытием неэффективных магазинов малых форматов и распродажей товарных запасов этих магазинов. При этом компании удалось сократить товарные потери на 68 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.