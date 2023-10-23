Чистая прибыль «Ленты» в III квартале упала почти на 80%
Акции «Ленты» в ходе торгов на Мосбирже 23 октября подешевели на 0,99% до 755 руб. По состоянию на 10:55 мск стоимость бумаг снизилась до 758 руб. (-0,59%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3272,2 пункта (+0,09%). С начала года котировки ритейлера выросли на 9,86%, бенчмарк – на 52%.
Выручка в III квартале выросла на 7,3% до почти 136 млрд руб. по сравнению с 126,8 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года.
Валовая прибыль в этот период увеличилась на 4,6% в годовом выражении до 27,7 млрд руб. на фоне роста продаж, что было частично нивелировано снижением валовой маржи. Валовая маржа снизилась на 52 б. п. и составила 20,4%. Снижение этого показателя компания объяснила усилением ценовых реакций на предложение конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов, закрытием неэффективных магазинов малых форматов и распродажей товарных запасов этих магазинов. При этом компании удалось сократить товарные потери на 68 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Снижение валовой маржи в сочетании с ростом SG&A привело к снижению EBITDA на 6,7% до 7 млрд руб. при рентабельности 5,2% против 6% в аналогичном квартале 2022 г. Рентабельность по EBITDA снизилась на 77 б. п. в основном из-за снижения валовой маржи и увеличения SG&A в процентах от выручки в связи с ростом расходов на оплату труда и соответствующих налогов.
«Лента» также опубликовала финансовые показатели за девять месяцев 2023 г. Выручка в этот период увеличилась на 1% в годовом выражении до 393,1 млрд руб. EBITDA сократилась на 31,7% до 15,6 млрд руб. при рентабельности 4% против 5,9% в аналогичный период годом ранее. Чистый убыток составил 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 4,6 млрд руб. за девять месяцев годом ранее.