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Инвестиции

Чистая прибыль «Ленты» в III квартале упала почти на 80%

Ведомости

Чистая прибыль ритейлера «Лента» по итогам III квартала снизилась на 80% до 258 млн руб., следует из отчета компании.

Акции «Ленты» в ходе торгов на Мосбирже 23 октября подешевели на 0,99% до 755 руб. По состоянию на 10:55 мск стоимость бумаг снизилась до 758 руб. (-0,59%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3272,2 пункта (+0,09%). С начала года котировки ритейлера выросли на 9,86%, бенчмарк – на 52%.

Выручка в III квартале выросла на 7,3% до почти 136 млрд руб. по сравнению с 126,8 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года.

Валовая прибыль в этот период увеличилась на 4,6% в годовом выражении до 27,7 млрд руб. на фоне роста продаж, что было частично нивелировано снижением валовой маржи. Валовая маржа снизилась на 52 б. п. и составила 20,4%. Снижение этого показателя компания объяснила усилением ценовых реакций на предложение конкурентов, распродажей избыточных товарных запасов, закрытием неэффективных магазинов малых форматов и распродажей товарных запасов этих магазинов. При этом компании удалось сократить товарные потери на 68 б. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Снижение валовой маржи в сочетании с ростом SG&A привело к снижению EBITDA на 6,7% до 7 млрд руб. при рентабельности 5,2% против 6% в аналогичном квартале 2022 г. Рентабельность по EBITDA снизилась на 77 б. п. в основном из-за снижения валовой маржи и увеличения SG&A в процентах от выручки в связи с ростом расходов на оплату труда и соответствующих налогов.

«Лента» также опубликовала финансовые показатели за девять месяцев 2023 г. Выручка в этот период увеличилась на 1% в годовом выражении до 393,1 млрд руб. EBITDA сократилась на 31,7% до 15,6 млрд руб. при рентабельности 4% против 5,9% в аналогичный период годом ранее. Чистый убыток составил 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 4,6 млрд руб. за девять месяцев годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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