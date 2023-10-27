Гендиректор ГК «Мать и дитя» не исключил допэмиссию для покупки бизнесов

Чистая прибыль группы компаний MD Medical по МФСО за первое полугодие 2023 г. увеличилась более чем в три раза в годовом выражении до 3,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 26,2%. Общая выручка в этот период выросла на 5,7% до 12,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 15,2% до 4,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 31,9% (+2,6 п. п.). Как пояснила компания, существенное влияние на рост показателя EBITDA оказали в том числе региональные госпитали.