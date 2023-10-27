Газета
Инвестиции

Гендиректор ГК «Мать и дитя» не исключил допэмиссию для покупки бизнесов

Ведомости

MD Medical (управляющая сетью клиник «Мать и дитя») активно развивается и продолжит развиваться, в том числе возможны приобретения крупных медицинских бизнесов, не исключается допэмиссия. Об этом заявил основатель и гендиректор сети клиник Марк Курцер на встрече с аналитиками, сообщили в пресс-службе компании.

По словам Курцера, такие приобретения могут финансироваться как с привлечением кредитов и использованием собственных средств (учитывая чистую денежную позицию, которая на конец полугодия составила 6 млрд руб.), так и с использованием акционерного капитала путем дополнительных выпусков акций. Все будет зависеть от конкретной ситуации, подчеркнул Курцер.

Кроме того, он добавил, что компания готова вернуться к выплатам дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции. В частности, компания готова рассматривать в качестве рекомендации совету директоров и выплату дивидендов за предыдущие периоды, за которые дивиденды не выплачивались. Ранее на дивиденды компания направляла 50% прибыли.

Чистая прибыль группы компаний MD Medical по МФСО за первое полугодие 2023 г. увеличилась более чем в три раза в годовом выражении до 3,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 26,2%. Общая выручка в этот период выросла на 5,7% до 12,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 15,2% до 4,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 31,9% (+2,6 п. п.). Как пояснила компания, существенное влияние на рост показателя EBITDA оказали в том числе региональные госпитали.

31 августа MD Medical сообщила, что решила перенести регистрацию с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Компания продолжит свою деятельность под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество «МД Медикал груп инвестментс».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных