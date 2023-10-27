Гендиректор ГК «Мать и дитя» не исключил допэмиссию для покупки бизнесов
MD Medical (управляющая сетью клиник «Мать и дитя») активно развивается и продолжит развиваться, в том числе возможны приобретения крупных медицинских бизнесов, не исключается допэмиссия. Об этом заявил основатель и гендиректор сети клиник Марк Курцер на встрече с аналитиками, сообщили в пресс-службе компании.
По словам Курцера, такие приобретения могут финансироваться как с привлечением кредитов и использованием собственных средств (учитывая чистую денежную позицию, которая на конец полугодия составила 6 млрд руб.), так и с использованием акционерного капитала путем дополнительных выпусков акций. Все будет зависеть от конкретной ситуации, подчеркнул Курцер.
Кроме того, он добавил, что компания готова вернуться к выплатам дивидендов по окончании прохождения процедуры редомициляции. В частности, компания готова рассматривать в качестве рекомендации совету директоров и выплату дивидендов за предыдущие периоды, за которые дивиденды не выплачивались. Ранее на дивиденды компания направляла 50% прибыли.
Чистая прибыль группы компаний MD Medical по МФСО за первое полугодие 2023 г. увеличилась более чем в три раза в годовом выражении до 3,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 26,2%. Общая выручка в этот период выросла на 5,7% до 12,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 15,2% до 4,1 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 31,9% (+2,6 п. п.). Как пояснила компания, существенное влияние на рост показателя EBITDA оказали в том числе региональные госпитали.
31 августа MD Medical сообщила, что решила перенести регистрацию с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Компания продолжит свою деятельность под наименованием «Международная компания публичное акционерное общество «МД Медикал груп инвестментс».