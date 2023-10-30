ММК увеличил за девять месяцев чистую прибыль почти в два раза
Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за девять месяцев 2023 г. увеличил чистую прибыль почти в два раза до 87,5 млрд руб., следует из отчета по РСБУ.
Выручка в этот период выросла на 6,3% до 487,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,5% до 141,3 млрд руб. Прибыль от продаж показала увеличение на 53% до 98,98 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 83% и достигла 109,1 млрд руб.
Акции ММК в ходе торгов 30 октября подорожали на 1,09% до 53,73 руб. По состоянию на 13:05 мск они стоили 53,35 руб. (+0,39%), индекс Мосбиржи составлял 3241,65 пункта (+0,54%). Бенчмарк с начала года вырос на 50%. Котировки компании – на 64%.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом – от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов.
20 октября аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ММК кредитный рейтинг АА+ (RU) со «стабильным» прогнозом. В агентстве отметили, что при оценке рейтинга учитывали сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля. Последняя обусловлена диверсифицированным продуктовым портфелем, а также лидерством компании в сегменте премиальной продукции.