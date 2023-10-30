ММК увеличил за девять месяцев чистую прибыль почти в два раза

Выручка в этот период выросла на 6,3% до 487,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,5% до 141,3 млрд руб. Прибыль от продаж показала увеличение на 53% до 98,98 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 83% и достигла 109,1 млрд руб.