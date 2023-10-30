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Инвестиции

ММК увеличил за девять месяцев чистую прибыль почти в два раза

Ведомости

Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за девять месяцев 2023 г. увеличил чистую прибыль почти в два раза до 87,5 млрд руб., следует из отчета по РСБУ.

Выручка в этот период выросла на 6,3% до 487,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,5% до 141,3 млрд руб. Прибыль от продаж показала увеличение на 53% до 98,98 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 83% и достигла 109,1 млрд руб.

Акции ММК в ходе торгов 30 октября подорожали на 1,09% до 53,73 руб. По состоянию на 13:05 мск они стоили 53,35 руб. (+0,39%), индекс Мосбиржи составлял 3241,65 пункта (+0,54%). Бенчмарк с начала года вырос на 50%. Котировки компании – на 64%.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом – от подготовки железорудного сырья до глубокой переработки черных металлов.

20 октября аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ММК кредитный рейтинг АА+ (RU) со «стабильным» прогнозом. В агентстве отметили, что при оценке рейтинга учитывали сильную рыночную позицию и высокую оценку бизнес-профиля. Последняя обусловлена диверсифицированным продуктовым портфелем, а также лидерством компании в сегменте премиальной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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