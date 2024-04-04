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Акции «Делимобиля» подорожали на фоне выхода отчетности по МСФО

Ведомости

Акции «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») в ходе торгов 4 апреля подорожали на 3,88% до 353 руб. за бумагу. 

По состоянию на 11:10 мск их стоимость составила 349,95 руб. (+2,99%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 400,09 пункта (+0,13%). 

Котировки растут на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно отчету, чистая прибыль оператора каршеринга за 2023 г. выросла в 2,4 раза до 1,9 млрд руб.

«Делимобиль» («Каршеринг Руссия») в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек 4,2 млрд руб., включая стабилизационный пакет.

Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 265 руб. за акцию. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб. 

В январе 2024 г. Компания подтвердила кредитный рейтинг A+(RU) от агентства АКРА, прогноз – стабильный. А также утвердила дивидендную политику, которая предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли при снижении чистого долга ниже 3.0х EBITDA. По итогам 2023 г. чистый долг/EBITDA составил 3,3х.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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