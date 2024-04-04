Акции «Делимобиля» подорожали на фоне выхода отчетности по МСФО

В январе 2024 г. Компания подтвердила кредитный рейтинг A+(RU) от агентства АКРА, прогноз – стабильный. А также утвердила дивидендную политику, которая предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли при снижении чистого долга ниже 3.0х EBITDA. По итогам 2023 г. чистый долг/EBITDA составил 3,3х.