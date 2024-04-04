Акции «Делимобиля» подорожали на фоне выхода отчетности по МСФО
Акции «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») в ходе торгов 4 апреля подорожали на 3,88% до 353 руб. за бумагу.
По состоянию на 11:10 мск их стоимость составила 349,95 руб. (+2,99%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 400,09 пункта (+0,13%).
Котировки растут на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно отчету, чистая прибыль оператора каршеринга за 2023 г. выросла в 2,4 раза до 1,9 млрд руб.
«Делимобиль» («Каршеринг Руссия») в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек 4,2 млрд руб., включая стабилизационный пакет.
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 265 руб. за акцию. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб.
В январе 2024 г. Компания подтвердила кредитный рейтинг A+(RU) от агентства АКРА, прогноз – стабильный. А также утвердила дивидендную политику, которая предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли при снижении чистого долга ниже 3.0х EBITDA. По итогам 2023 г. чистый долг/EBITDA составил 3,3х.