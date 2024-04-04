Стоимость меди и алюминия выросла до максимума с февраля 2023 года
Котировки меди и алюминия на торгах 4 апреля достигли максимумов с начала 2023 г. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла пика в 11:45 мск и составила $9395 за тонну. Алюминий подорожал до дневного максимума в 12:30 мск, цена достигла $2461,5 за тонну.
К 13:54 мск котировки меди скорректировались до $9371,5/т, алюминий в это время торговался по $2449,5/т. С закрытия основных торгов предыдущего дня металлы подорожали на 1,18 и 0,84% соответственно. С начала года стоимость меди выросла на 13,7%, алюминия – на 2,75%.
Предыдущего максимума цены на медь и алюминий достигали 1 февраля 2023 г. На пиках дня стоимость медидостигала $9200/т., алюминия – $2645/т.
Рост стоимости наиболее востребованных промышленных металлов вызван надеждой инвесторов на восстановление спроса на продукцию прозводственного сектора. Также рынок опасается повышения рисков сокращения предложения, пишет Bloomberg.