Стоимость меди и алюминия выросла до максимума с февраля 2023 года

К 13:54 мск котировки меди скорректировались до $9371,5/т, алюминий в это время торговался по $2449,5/т. С закрытия основных торгов предыдущего дня металлы подорожали на 1,18 и 0,84% соответственно. С начала года стоимость меди выросла на 13,7%, алюминия – на 2,75%.