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Стоимость меди и алюминия выросла до максимума с февраля 2023 года

Ведомости

Котировки меди и алюминия на торгах 4 апреля достигли максимумов с начала 2023 г. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигла пика в 11:45 мск и составила $9395 за тонну. Алюминий подорожал до дневного максимума в 12:30 мск, цена достигла $2461,5 за тонну.

К 13:54 мск котировки меди скорректировались до $9371,5/т, алюминий в это время торговался по $2449,5/т. С закрытия основных торгов предыдущего дня металлы подорожали на 1,18 и 0,84% соответственно. С начала года стоимость меди выросла на 13,7%, алюминия – на 2,75%.

Предыдущего максимума цены на медь и алюминий достигали 1 февраля 2023 г. На пиках дня стоимость медидостигала $9200/т., алюминия – $2645/т. 

Рост стоимости наиболее востребованных промышленных металлов вызван надеждой инвесторов на восстановление спроса на продукцию прозводственного сектора. Также рынок опасается повышения рисков сокращения предложения, пишет Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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