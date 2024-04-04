Акции «Новатэка» на торгах подорожали на 3%

В марте акционеры «Новатэка» утвердили финальные дивиденды за 2023 г. Размер выплат составит 44,09 руб. на акцию, всего на дивиденды компания направит 133,9 млрд руб. Дату отсечки установили на 26 марта, с учетом котировок на закрытии основных торгов в этот день дивдоходность составила 3,35%. Вместе с выплатой за первое полугодие 2023 г. совокупный размер дивидендов компании составит 238,6 млрд руб. или 78,59 руб. на акцию.