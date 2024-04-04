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Акции «Новатэка» на торгах подорожали на 3%

Ведомости

Котировки «Новатэка» поднимались на 3% в ходе торгов 4 апреля. Максимально стоимость акций росла до 1321 руб.

В 16:54 мск цена скорректировалась до 1318,6 руб. С закрытия основной торговой сессии акции «Новатэка» подорожали на 2,63%. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,15% до 3400,85 пункта, нефтегазовый индекс прибавил 0,42% и составил 9291,09 п. С начала года котировки компании сократились на 10%, бенчмарки увеличились на 9,74 и 5,03% соответственно.

«Новатэк» может сократить свое участие «Арктик СПГ – 2» из-за санкций и сосредоточиться на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманска, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, производство сжиженного природного газа на заводе «Арктик СПГ – 2» при температуре -163°C приостановлено. 

В марте акционеры «Новатэка» утвердили финальные дивиденды за 2023 г. Размер выплат составит 44,09 руб. на акцию, всего на дивиденды компания направит 133,9 млрд руб. Дату отсечки установили на 26 марта, с учетом котировок на закрытии основных торгов в этот день дивдоходность составила 3,35%. Вместе с выплатой за первое полугодие 2023 г. совокупный размер дивидендов компании составит 238,6 млрд руб. или 78,59 руб. на акцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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