Акции «Новатэка» на торгах подорожали на 3%
Котировки «Новатэка» поднимались на 3% в ходе торгов 4 апреля. Максимально стоимость акций росла до 1321 руб.
В 16:54 мск цена скорректировалась до 1318,6 руб. С закрытия основной торговой сессии акции «Новатэка» подорожали на 2,63%. Индекс Московской биржи с закрытия вырос на 0,15% до 3400,85 пункта, нефтегазовый индекс прибавил 0,42% и составил 9291,09 п. С начала года котировки компании сократились на 10%, бенчмарки увеличились на 9,74 и 5,03% соответственно.
«Новатэк» может сократить свое участие «Арктик СПГ – 2» из-за санкций и сосредоточиться на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманска, сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, производство сжиженного природного газа на заводе «Арктик СПГ – 2» при температуре -163°C приостановлено.
В марте акционеры «Новатэка» утвердили финальные дивиденды за 2023 г. Размер выплат составит 44,09 руб. на акцию, всего на дивиденды компания направит 133,9 млрд руб. Дату отсечки установили на 26 марта, с учетом котировок на закрытии основных торгов в этот день дивдоходность составила 3,35%. Вместе с выплатой за первое полугодие 2023 г. совокупный размер дивидендов компании составит 238,6 млрд руб. или 78,59 руб. на акцию.