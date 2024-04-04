Совет директоров «Группы Позитив» 8 апреля обсудит размер дивидендов
Совет директоров «Группы Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) 8 апреля проведет собрание, на котором обсудит размер дивидендов по итогам 2023 г. и за I квартал 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании.
На заседании также планируется рассмотреть вопросы об утверждении годового отчета за 2023 г., об утверждении годового бюджета на 2024 г., о кандидатах в совет директоров компании, о созыве годового собрания акционеров.
Стоимость акций компании в ходе торгов 4 апреля снизилась на 3,17% до 2801,4 руб. По состоянию на 17:40 мск бумаги стоили 2825,4 руб. (-2,34%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3407,11 пункта (+0,34%).
15 марта Совет директоров Positive Technologies рекомендовал акционерам утвердить первую выплату дивидендов за 2023 г. в размере 3,1 млрд руб. или 47,3 рубля на одну акцию. Тогда сообщалось, что вопрос об утверждении данной выплаты внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое планируется провести 9 апреля.
Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 г., компания планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от показателя чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) в предыдущий год. В рамках первой выплаты по итогам 2023 г. предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC.