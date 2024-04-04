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Совет директоров «Группы Позитив» 8 апреля обсудит размер дивидендов

Ведомости

Совет директоров «Группы Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) 8 апреля проведет собрание, на котором обсудит размер дивидендов по итогам 2023 г. и за I квартал 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании.

На заседании также планируется рассмотреть вопросы об утверждении годового отчета за 2023 г., об утверждении годового бюджета на 2024 г., о кандидатах в совет директоров компании, о созыве годового собрания акционеров.

Стоимость акций компании в ходе торгов 4 апреля снизилась на 3,17% до 2801,4 руб. По состоянию на 17:40 мск бумаги стоили 2825,4 руб. (-2,34%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3407,11 пункта (+0,34%).

15 марта Совет директоров Positive Technologies рекомендовал акционерам утвердить первую выплату дивидендов за 2023 г. в размере 3,1 млрд руб. или 47,3 рубля на одну акцию. Тогда сообщалось, что вопрос об утверждении данной выплаты внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое планируется провести 9 апреля.

Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 г., компания планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от показателя чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) в предыдущий год. В рамках первой выплаты по итогам 2023 г. предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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