Совет директоров «Группы Позитив» 8 апреля обсудит размер дивидендов

Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 г., компания планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от показателя чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC) в предыдущий год. В рамках первой выплаты по итогам 2023 г. предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC.