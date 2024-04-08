Акции «Норникеля» растут на открытии после сплита
Акции «Норникеля растут на открытии торгов 8 апреля на 4% до 156,8 руб. после сплита бумаг 100:1.
По состоянию на 10:10 мск их стоимость составила 154,56 руб. (+2,67%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3417,87 пункта (+0,66%).
Торги бумагами «Норникеля» были приостановлены 2 апреля для проведения процедуры дробления акций с коэффициентом 100 к 1. Дробление было завершено 4 апреля, сообщала компания.
Дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом «100» акционеры утвердили 7 декабря.
ГМК «Норильский никель» – крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди.