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Акции «Норникеля» растут на открытии после сплита

Ведомости

Акции «Норникеля растут на открытии торгов 8 апреля на 4% до 156,8 руб. после сплита бумаг 100:1.

По состоянию на 10:10 мск их стоимость составила 154,56 руб. (+2,67%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3417,87 пункта (+0,66%).

Величина шага изменения стоимости акций «Норникеля» после возобновления торгов составила 0,02 руб., сообщала Мосбиржа. Стандартный лот для совершения операций составит 10 акций.

Торги бумагами «Норникеля» были приостановлены 2 апреля для проведения процедуры дробления акций с коэффициентом 100 к 1. Дробление было завершено 4 апреля, сообщала компания.

Дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом «100» акционеры утвердили 7 декабря.

ГМК «Норильский никель» – крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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