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Стоимость золота обновила исторический рекорд и поднялась выше $2400

Ведомости

Стоимость золота на торгах впервые в истории поднялась выше $2400 за тройскую унцию. В 10:45 мск котировки июньского фьючерса на Чикагской товарной бирже (CME) достигли $2417,4.

К 11:19 мск стоимость драгоценного металла скорректировалась до $2415,55 за тройскую унцию. С закрытия предыдущей торговой сессии она увеличилась на 0,88%. 

Котировки июньского фьючерса на золото начали активно расти с 15 февраля. За неполные два месяца драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что золото дорожает на фоне опасений инвесторов из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и рисков спада экономики в США. Второстепенным драйвером может быть ожидание перехода американской Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению ставок.

По прогнозам экспертов, стоимость драгметалла будет увеличиваться до конца года. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин считает, что котировки вырастут до $2700–3000 за тройскую унцию – на 11,78-24,2% выше текущего уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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