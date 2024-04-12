Стоимость золота обновила исторический рекорд и поднялась выше $2400
Стоимость золота на торгах впервые в истории поднялась выше $2400 за тройскую унцию. В 10:45 мск котировки июньского фьючерса на Чикагской товарной бирже (CME) достигли $2417,4.
К 11:19 мск стоимость драгоценного металла скорректировалась до $2415,55 за тройскую унцию. С закрытия предыдущей торговой сессии она увеличилась на 0,88%.
Котировки июньского фьючерса на золото начали активно расти с 15 февраля. За неполные два месяца драгметалл подорожал на 20,34%, с начала года – на 16,59%.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что золото дорожает на фоне опасений инвесторов из-за возможной эскалации на Ближнем Востоке и рисков спада экономики в США. Второстепенным драйвером может быть ожидание перехода американской Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению ставок.
По прогнозам экспертов, стоимость драгметалла будет увеличиваться до конца года. Руководитель отдела портфельных решений брокера Go Invest Сергей Шемякин считает, что котировки вырастут до $2700–3000 за тройскую унцию – на 11,78-24,2% выше текущего уровня.