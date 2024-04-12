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Инвестплатформа SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей на венчурном рынке

Ведомости

Инвестиционная платформа SimpleEstate, специализирующаяся на вложениях в коммерческую недвижимость, привлекла дополнительные инвестиции на венчурном рынке в размере 2,6 млн руб. Вложение сделали 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6», сообщил Rb.ru со ссылкой на управляющего партнера венчурной платформы IZBA Ренату Джордж.

Стартап SimpleEstate основал в 2019 г. бывший сотрудник международного инвестбанка Goldman Sachs Никита Корниенко. Платформа предоставляет пользователям профессионально подобранные объекты коммерческой недвижимости совокупной стоимостью более 1,3 млрд руб. Сервис позволяет инвесторам делать вложения от 100 000 руб. Всего на сайте зарегистрировано более 10 000 пользователей.

«Венчурная академия» – это программа для начинающих инвесторов и бизнес-ангелов, уточнила Джордж. Ее участникам помогают научиться анализировать стартапы с точки зрения инвестиционной привлекательности, разбирать инвестиционные стратегии, метрики венчурных вложений, юридические аспекты деятельности. Также участники «Венчурной академии» создают инвестиционные синдикаты.

В ходе крупного раунда SimpleEstate в августе 2022 г. привлекла инвестиции в размере 30 млн руб. от частного фонда AYR Capital. Еще 30 млн руб. платформа привлекла в ходе следующего раунда в декабре 2023 г. от венчурных фондов Kama Flow, Malina VC и AYR Capital. После этого основатель SimpleEstate заявлял, что в 2024 г. платформа планирует получить инвестиции в размере 20 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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