Инвестплатформа SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей на венчурном рынке
Инвестиционная платформа SimpleEstate, специализирующаяся на вложениях в коммерческую недвижимость, привлекла дополнительные инвестиции на венчурном рынке в размере 2,6 млн руб. Вложение сделали 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6», сообщил Rb.ru со ссылкой на управляющего партнера венчурной платформы IZBA Ренату Джордж.
Стартап SimpleEstate основал в 2019 г. бывший сотрудник международного инвестбанка Goldman Sachs Никита Корниенко. Платформа предоставляет пользователям профессионально подобранные объекты коммерческой недвижимости совокупной стоимостью более 1,3 млрд руб. Сервис позволяет инвесторам делать вложения от 100 000 руб. Всего на сайте зарегистрировано более 10 000 пользователей.
«Венчурная академия» – это программа для начинающих инвесторов и бизнес-ангелов, уточнила Джордж. Ее участникам помогают научиться анализировать стартапы с точки зрения инвестиционной привлекательности, разбирать инвестиционные стратегии, метрики венчурных вложений, юридические аспекты деятельности. Также участники «Венчурной академии» создают инвестиционные синдикаты.
В ходе крупного раунда SimpleEstate в августе 2022 г. привлекла инвестиции в размере 30 млн руб. от частного фонда AYR Capital. Еще 30 млн руб. платформа привлекла в ходе следующего раунда в декабре 2023 г. от венчурных фондов Kama Flow, Malina VC и AYR Capital. После этого основатель SimpleEstate заявлял, что в 2024 г. платформа планирует получить инвестиции в размере 20 млн руб.