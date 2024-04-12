Инвестплатформа SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей на венчурном рынке

В ходе крупного раунда SimpleEstate в августе 2022 г. привлекла инвестиции в размере 30 млн руб. от частного фонда AYR Capital. Еще 30 млн руб. платформа привлекла в ходе следующего раунда в декабре 2023 г. от венчурных фондов Kama Flow, Malina VC и AYR Capital. После этого основатель SimpleEstate заявлял, что в 2024 г. платформа планирует получить инвестиции в размере 20 млн руб.