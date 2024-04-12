Менеджмент банка «Авангард» рекомендовал дивиденды за I квартал
Совет директоров банка «Авангард» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 г. Об этом сообщается на странице кредитной организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции «Авангарда» в 14:00 мск торговались по 992 руб. – на 1,22% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,56% и составил 3458,86 пункта, финансовый индекс вырос на 0,69% до 11 006,47 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,61 и 10,57% соответственно, котировки банка снизились на 0,6%.
Менеджмент «Авангарда» планирует направить на выплату дивидендов 2,7 млрд руб., размер выплаты в случае утверждения составит 33,46 руб. на акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 3,4%. Дату отсечки предложили установить на 29 мая.
В июле 2023 г. банк «Авангард» подал судебный иск к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям. Кредитная организация рассчитывала получить $384 300 (34,4 млн руб.). В ноябре «Авангард» получил от ГТЛК выплату по просроченным купонам и отозвал иск.