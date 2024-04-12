/ Инвестиции

Менеджмент банка «Авангард» рекомендовал дивиденды за I квартал

Ведомости

Совет директоров банка «Авангард» рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам I квартала 2024 г. Об этом сообщается на странице кредитной организации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции «Авангарда» в 14:00 мск торговались по 992 руб. – на 1,22% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,56% и составил 3458,86 пункта, финансовый индекс вырос на 0,69% до 11 006,47 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,61 и 10,57% соответственно, котировки банка снизились на 0,6%.

Менеджмент «Авангарда» планирует направить на выплату дивидендов 2,7 млрд руб., размер выплаты в случае утверждения составит 33,46 руб. на акцию. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 3,4%. Дату отсечки предложили установить на 29 мая.

В июле 2023 г. банк «Авангард» подал судебный иск к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям. Кредитная организация рассчитывала получить $384 300 (34,4 млн руб.). В ноябре «Авангард» получил от ГТЛК выплату по просроченным купонам и отозвал иск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных