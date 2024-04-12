Менеджмент банка «Авангард» рекомендовал дивиденды за I квартал

Акции «Авангарда» в 14:00 мск торговались по 992 руб. – на 1,22% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,56% и составил 3458,86 пункта, финансовый индекс вырос на 0,69% до 11 006,47 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,61 и 10,57% соответственно, котировки банка снизились на 0,6%.