Еще три банка решили судиться с ГТЛК за просроченные купоны по евробондам

Еще три банка решили судиться с ГТЛК за просроченные купоны по евробондамСумма требований составляет почти 70 млн рублей, а юристы оценивают шансы истцов на победу как высокие
Банки «Ресо кредит», «Авангард» и «Александровский» подали в арбитражные суды иски к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям, обратили внимание «Ведомости».
«Ресо кредит» пытается взыскать 35,1 млн руб. с ГТЛК и ее дочерней компании ЛАЛ-1520, рассказал «Ведомостям» Андрей Рябинин – партнер коллегии адвокатов Delcredere, которая представляет интересы банка в этом деле. Третьим лицом по делу проходит ирландская «дочка» ГТЛК GTLK Europe Capital (эмитент еврооблигаций). Как писали ранее «Ведомости», сейчас GTLK Europe Capital вместе с еще одной «дочкой» ГТЛК, GTLK Europe, по решению Высокого суда Ирландии находится в стадии ликвидации. «Иск о взыскании основной суммы долга пока не подан», – добавил Рябинин.