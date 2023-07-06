Еще три банка решили судиться с ГТЛК за просроченные купоны по евробондам

«Ресо кредит» пытается взыскать 35,1 млн руб. с ГТЛК и ее дочерней компании ЛАЛ-1520, рассказал «Ведомостям» Андрей Рябинин – партнер коллегии адвокатов Delcredere, которая представляет интересы банка в этом деле. Третьим лицом по делу проходит ирландская «дочка» ГТЛК GTLK Europe Capital (эмитент еврооблигаций). Как писали ранее «Ведомости», сейчас GTLK Europe Capital вместе с еще одной «дочкой» ГТЛК, GTLK Europe, по решению Высокого суда Ирландии находится в стадии ликвидации. «Иск о взыскании основной суммы долга пока не подан», – добавил Рябинин.