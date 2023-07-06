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Еще три банка решили судиться с ГТЛК за просроченные купоны по евробондам

Сумма требований составляет почти 70 млн рублей, а юристы оценивают шансы истцов на победу как высокие
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Банки «Ресо кредит», «Авангард» и «Александровский» подали в арбитражные суды иски к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о взыскании просроченных купонных выплат по еврооблигациям, обратили внимание «Ведомости».

«Ресо кредит» пытается взыскать 35,1 млн руб. с ГТЛК и ее дочерней компании ЛАЛ-1520, рассказал «Ведомостям» Андрей Рябинин – партнер коллегии адвокатов Delcredere, которая представляет интересы банка в этом деле. Третьим лицом по делу проходит ирландская «дочка» ГТЛК GTLK Europe Capital (эмитент еврооблигаций). Как писали ранее «Ведомости», сейчас GTLK Europe Capital вместе с еще одной «дочкой» ГТЛК, GTLK Europe, по решению Высокого суда Ирландии находится в стадии ликвидации. «Иск о взыскании основной суммы долга пока не подан», – добавил Рябинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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