«Инвестпалата» получит комиссию с нерезидентов за продажу активов россиян

Он также уточнил, что заблокированные бумаги поделят на максимально одинаковые лоты, которые будут опубликованы на сайте организатора торгов. По его словам, владельцы бумаг сами решают – какие из них будут продавать и в каких долях. Главное, чтобы их объем не превышал 100 000 руб. Седушкин также посоветовал – продавать наиболее ликвидные бумаги – так будет больше вероятность выкупа.