«Инвестпалата» получит комиссию с нерезидентов за продажу активов россиян
Брокерская компания «Инвестиционная палата» как организатор торгов по обмену заблокированных иностранных активов россиян получит комиссию с нерезидентов, которые захотят выкупить эти бумаги. Об этом заявил гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин на эфире с Тимофеем Мартыновым.
По его словам, на торгах заблокированных российских активов заложена для покупателей-нерезидентов небольшая комиссия, но он не уточнил, какая именно.
Продажа активов будет осуществляться по цене, установленной на 22 марта. Речь идет о разблокировке только тех бумаг, которые заморожены в Национальном расчетном депозитарии (НРД).
Комментируя объем продажи активов, гендиректор «Инвестиционной палаты» отметил, что организатор торгов будет исходить из того объема, который «принесут» профессиональные участники рынка – брокерские и управляющие компании. В любом случае, это будет десятки миллиардов рублей, повторил он.
Он также уточнил, что заблокированные бумаги поделят на максимально одинаковые лоты, которые будут опубликованы на сайте организатора торгов. По его словам, владельцы бумаг сами решают – какие из них будут продавать и в каких долях. Главное, чтобы их объем не превышал 100 000 руб. Седушкин также посоветовал – продавать наиболее ликвидные бумаги – так будет больше вероятность выкупа.
Процесс сбора заявок уже идет, он завершится 8 мая. Далее «Инвестиционная палата» к 29 июля планирует отправить денежные средства за выкупленные активы профучастникам. Физлица к этой дате денежные средства скорее всего еще не получат, отметил Седушкин. По его словам, окончательно процесс разблокировки планируется завершить до 1 сентября.
Седушкин уточнил, что процесс разблокировки для физлиц не несет никаких рисков, так как все личные данные защищены, а в процессе торгов участвуют только юрлица. По вопросу налогообложения он рекомендовал обратиться к профучастникам рынка, через которых планируется выкуп бумаг.
Ранее Седушкин заявил, несколько десятков иностранных институциональных инвесторов потенциально готовы принять участие в выкупе бумаг у россиян. Спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.