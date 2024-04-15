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Инвестпалата оценила спрос нерезидентов на выкуп замороженных активов у россиян

Ведомости

Несколько десятков иностранных институциональных инвесторов потенциально готовы принять участие в выкупе замороженных из-за санкций ценных бумаг у россиян. Спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Инвестиционной палаты Алексей Седушкин.

Седушкин уточнил, что выкупом заблокированных бумаг интересуются банки и инвестиционные фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза. У этих институционалов открыты счета типа С, на которых хранятся средства в рублях. 

В том числе на счетах типа С копятся дивиденды от «голубых фишек», отметил Седушкин. По его данным, нерезидентам принадлежало до 50% акций в свободном обращении (free-float) российских компаний из этого сегмента. С мая по декабрь 2023 г. на этих счетах могло скопиться около 450 млрд руб., уточнил глава Инвестиционной палаты.

Ранее УК «Первая» призвала российских инвесторов активнее участвовать в обмене заблокированных активов. Директор по правовым вопросам компании Олег Горанский уточнил, что за первую из двух недель сбора заявок согласия на разблокировку бумаг предоставили только 29 000 клиентов из 300 000 человек, которые могут участвовать в обмене.

Условия обмена замороженных активов Минфин утвердил в начале марта. Прием заявок от от инвесторов-резидентов пройдет с 25 марта по 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 г. Всего под обмен попадут более 3500 ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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