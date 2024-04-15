Инвестпалата оценила спрос нерезидентов на выкуп замороженных активов у россиян

В том числе на счетах типа С копятся дивиденды от «голубых фишек», отметил Седушкин. По его данным, нерезидентам принадлежало до 50% акций в свободном обращении (free-float) российских компаний из этого сегмента. С мая по декабрь 2023 г. на этих счетах могло скопиться около 450 млрд руб., уточнил глава Инвестиционной палаты.