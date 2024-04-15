Инвестпалата оценила спрос нерезидентов на выкуп замороженных активов у россиян
Несколько десятков иностранных институциональных инвесторов потенциально готовы принять участие в выкупе замороженных из-за санкций ценных бумаг у россиян. Спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Инвестиционной палаты Алексей Седушкин.
Седушкин уточнил, что выкупом заблокированных бумаг интересуются банки и инвестиционные фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза. У этих институционалов открыты счета типа С, на которых хранятся средства в рублях.
В том числе на счетах типа С копятся дивиденды от «голубых фишек», отметил Седушкин. По его данным, нерезидентам принадлежало до 50% акций в свободном обращении (free-float) российских компаний из этого сегмента. С мая по декабрь 2023 г. на этих счетах могло скопиться около 450 млрд руб., уточнил глава Инвестиционной палаты.
Ранее УК «Первая» призвала российских инвесторов активнее участвовать в обмене заблокированных активов. Директор по правовым вопросам компании Олег Горанский уточнил, что за первую из двух недель сбора заявок согласия на разблокировку бумаг предоставили только 29 000 клиентов из 300 000 человек, которые могут участвовать в обмене.
Условия обмена замороженных активов Минфин утвердил в начале марта. Прием заявок от от инвесторов-резидентов пройдет с 25 марта по 8 мая. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 г. Всего под обмен попадут более 3500 ценных бумаг.