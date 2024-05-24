«Бери заряд!» закрыл книгу заявок pre-IPO за три дня и привлек 750 млн рублей
Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» (АО «Заряд!») закрыл книгу заявок в рамках pre-IPO раунда на площадке Rounds и привлек за три дня 750 млн руб. Об этом сообщила компания.
Агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. Изначально она ориентировалась на диапазон 500-700 млн. и сроком в один месяц для сбора поручений. Таким образом, компания установила два рекорда на рынке pre-IPO – по объему и скорости привлечения, следует из данных инвестиционной платформы Rounds. В среднем размер pre-IPO раунда на инвестиционных платформах составляет около 200-300 млн, собираемых за 1-3 месяца.
«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка pre-IPO сделок в целом», – прокомментировал основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Кирилл Кулаков.
По словам руководителя дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгения Кочемазова, сделка «Бери заряд!» сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала.
21 мая «Ведомости» писали о планах компании помимо pre-IPO, провести первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже в 2025-2026 гг.
«Бери заряд!» – аккредитованная IT-компания, сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., резидент фонда «Сколково». Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. Увеличилась в 2,6 раза г/г до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб. Рейтинговое агентство эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.