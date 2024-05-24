«Бери заряд!» закрыл книгу заявок pre-IPO за три дня и привлек 750 млн рублей

Агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. Изначально она ориентировалась на диапазон 500-700 млн. и сроком в один месяц для сбора поручений. Таким образом, компания установила два рекорда на рынке pre-IPO – по объему и скорости привлечения, следует из данных инвестиционной платформы Rounds. В среднем размер pre-IPO раунда на инвестиционных платформах составляет около 200-300 млн, собираемых за 1-3 месяца.