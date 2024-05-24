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«Бери заряд!» закрыл книгу заявок pre-IPO за три дня и привлек 750 млн рублей

Ведомости

Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» (АО «Заряд!») закрыл книгу заявок в рамках pre-IPO раунда на площадке Rounds и привлек за три дня 750 млн руб. Об этом сообщила компания.

Агентом по размещению сделки выступил Альфа-Банк. Изначально она ориентировалась на диапазон 500-700 млн. и сроком в один месяц для сбора поручений. Таким образом, компания установила два рекорда на рынке pre-IPO – по объему и скорости привлечения, следует из данных инвестиционной платформы Rounds. В среднем размер pre-IPO раунда на инвестиционных платформах составляет около 200-300 млн, собираемых за 1-3 месяца.

«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка pre-IPO сделок в целом», – прокомментировал основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Кирилл Кулаков.

По словам руководителя дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгения Кочемазова, сделка «Бери заряд!» сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала.

21 мая «Ведомости» писали о планах компании помимо pre-IPO, провести первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже в 2025-2026 гг. 

«Бери заряд!» – аккредитованная IT-компания, сервис аренды пауэрбанков с 2018 г., резидент фонда «Сколково». Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. Увеличилась в 2,6 раза г/г до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA – 250 млн руб. Рейтинговое агентство эксперт РА присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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