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«Светофор Групп» объявил итоги IPO на Санкт-Петербургской валютной бирже

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Спрос на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) образовательной платформы для подготовки водителей «Светофор Групп» на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) достиг 110%. Об этом сообщается на сайте компании. 

Размещение прошло по цене 56,25 руб. за акцию. «Светофор Групп» вывел на биржу 100% своих привилегированных бумаг, которые составляют 10% акционерного капитала компании. Рыночная капитализация компании была оценена в 765 млн руб. 

По итогам IPO объем привлеченных средств достиг 139,6 млн руб. Эти деньги «Светофор Групп» направит на реализацию масштабной инвестиционной программы, подчеркивается в сообщении компании. Также эмитент рассчитывает провести вторичное предложение акций (SPO) после окончания периода lock-up. 

Торги акциями «Светофор Групп» начнутся на СПВБ 24 марта в 15:00. Торговая площадка включила бумаги компании в некотировальную часть листинга. 

Сбор заявок на участие в IPO «Светофор Групп» продлился с 21 по 23 мая. Организатором предложения и продавцом акций выступит ИФК «Солид». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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