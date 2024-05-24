«Светофор Групп» объявил итоги IPO на Санкт-Петербургской валютной бирже
Спрос на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) образовательной платформы для подготовки водителей «Светофор Групп» на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) достиг 110%. Об этом сообщается на сайте компании.
Размещение прошло по цене 56,25 руб. за акцию. «Светофор Групп» вывел на биржу 100% своих привилегированных бумаг, которые составляют 10% акционерного капитала компании. Рыночная капитализация компании была оценена в 765 млн руб.
По итогам IPO объем привлеченных средств достиг 139,6 млн руб. Эти деньги «Светофор Групп» направит на реализацию масштабной инвестиционной программы, подчеркивается в сообщении компании. Также эмитент рассчитывает провести вторичное предложение акций (SPO) после окончания периода lock-up.
Торги акциями «Светофор Групп» начнутся на СПВБ 24 марта в 15:00. Торговая площадка включила бумаги компании в некотировальную часть листинга.
Сбор заявок на участие в IPO «Светофор Групп» продлился с 21 по 23 мая. Организатором предложения и продавцом акций выступит ИФК «Солид».