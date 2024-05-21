«Светофор групп» в рамках IPO «префов» объявила сбор заявок
IT-компания «Светофор групп» объявила о начале периода сбора заявок в рамках публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-петербургской валютной бирже (СПВБ). Об этом говорится в сообщении компании.
Период сбора заявок пройдет с 21 по 23 мая 2024 г. Начало торгов акциями ожидается 24 мая. Организатором предложения и продавцом акций выступит ИФК «Солид».
14 мая «Светофор групп» объявила предварительные параметры публичного предложения «префов», согласно которым цена за акцию установлена на уровне 56,25 руб
В январе 2021 г. «Светофор групп» разместила обыкновенные акции объемом до 3,7 млн на Московской бирже. Капитализация компании на тот момент составила 1,9-2,2 млрд руб. Организатором размещения выступила компания «Универ капитал». «Светофор групп» был присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.
В ходе торгов на Мосбирже 21 мая стоимость акций компании снизилась на 4,19% до 28,6 руб. По состоянию на 12:53 мск бумаги стоили 29,15 руб. (-2,35%).