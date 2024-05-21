«Светофор групп» в рамках IPO «префов» объявила сбор заявок

В январе 2021 г. «Светофор групп» разместила обыкновенные акции объемом до 3,7 млн на Московской бирже. Капитализация компании на тот момент составила 1,9-2,2 млрд руб. Организатором размещения выступила компания «Универ капитал». «Светофор групп» был присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.