СПВБ проведет не менее пяти IPO до конца года
Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) в 2024 г. может провести не менее пяти первичных публичных размещений акций (IPO) высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил в интервью журналу «Монокль» председатель правления торговой площадки Борис Ярышевский.
Ярышевский подчеркнул, что СПВБ «имеет четкие цели и планы по захвату доли рынка акций». Биржа делает ставку на эмитентов малой и средней капитализации, отметил топ-менеджер. Первое IPO на СПВБ в 2024 г. проведет оператор образовательных услуг по подготовке водителей «Светофор Групп», уточнил Ярышевский.
Ранее компания сообщила, что объем предложения составит около 2,5 млн акций, цена размещения – 56,25 руб. По итогам реализации всех бумаг компания может привлечь 139,6 млн руб. На IPO «Светофор Групп» выведет 100% находящихся в обращении привилегированных акций, которые составляют около 10% акционерного капитала компании.
«Обычки» эмитента листингуются на Московской бирже. В 16:03 мск их стоимость составила 29,05 руб. – на 8,4% выше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. С начала года акции подорожали на 16,2%.
СПВБ включила акции «Светофор Групп» в некотировальный список. Планируется, что торги ценными бумагами начнутся с 24 мая.