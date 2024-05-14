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СПВБ проведет не менее пяти IPO до конца года

Ведомости

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) в 2024 г. может провести не менее пяти первичных публичных размещений акций (IPO) высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил в интервью журналу «Монокль» председатель правления торговой площадки Борис Ярышевский.

Ярышевский подчеркнул, что СПВБ «имеет четкие цели и планы по захвату доли рынка акций». Биржа делает ставку на эмитентов малой и средней капитализации, отметил топ-менеджер. Первое IPO на СПВБ в 2024 г. проведет оператор образовательных услуг по подготовке водителей «Светофор Групп», уточнил Ярышевский. 

Ранее компания сообщила, что объем предложения составит около 2,5 млн акций, цена размещения – 56,25 руб. По итогам реализации всех бумаг компания может привлечь 139,6 млн руб. На IPO «Светофор Групп» выведет 100% находящихся в обращении привилегированных акций, которые составляют около 10% акционерного капитала компании. 

«Обычки» эмитента листингуются на Московской бирже. В 16:03 мск их стоимость составила 29,05 руб. – на 8,4% выше, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. С начала года акции подорожали на 16,2%.

СПВБ включила акции «Светофор Групп» в некотировальный список. Планируется, что торги ценными бумагами начнутся с 24 мая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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