Цена «префов» «Светофор групп» может составить 56,25 рублей за бумагу
IT-компания «Светофор групп» объявила предварительные параметры публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской валютной бирже («СПВБ»), согласно которым цена за акцию установлена на уровне 56,25 руб. Об этом говорится в сообщении компании.
К размещению будут предложены до 2 481 500 акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении «префов» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании.
«СПВБ» приняла решение о включении акций «Светофор групп» в список ценных бумаг, допущенных к торгам некотировальной части списка. Предварительная дата начала торгов установлена на 24 мая.
Организатором предложения и продавцом акций выступит АО ИФК «Солид». Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
18 января 2021 г. «Светофор групп» разместила обыкновенные акции на Московской бирже. Капитализация компании на тот момент составила 1,9-2,2 млрд руб. К размещению было предложено до 3,7 млн обыкновенных акций. Организатором размещения выступила компания «Универ капитал». «Светофор групп» был присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.
В ходе торгов на Мосбирже 14 мая стоимость акций компании снижалась на 0,75% до 26,6 руб. По состоянию на 10:38 мск бумаги стоили 26,85 руб. (+0,19%).
«Светофор групп» является резидентом инновационного центра Сколково. Это аккредитованная IT-компания, которая с 2014 г. развивает инновационную IT-платформу для онлайн-обучения водителей.