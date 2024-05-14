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Цена «префов» «Светофор групп» может составить 56,25 рублей за бумагу

Ведомости

IT-компания «Светофор групп» объявила предварительные параметры публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской валютной бирже («СПВБ»), согласно которым цена за акцию установлена на уровне 56,25 руб. Об этом говорится в сообщении компании.

К размещению будут предложены до 2 481 500 акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении «префов» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании.

«СПВБ» приняла решение о включении акций «Светофор групп» в список ценных бумаг, допущенных к торгам некотировальной части списка. Предварительная дата начала торгов установлена на 24 мая.

Организатором предложения и продавцом акций выступит АО ИФК «Солид». Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

18 января 2021 г. «Светофор групп» разместила обыкновенные акции на Московской бирже. Капитализация компании на тот момент составила 1,9-2,2 млрд руб. К размещению было предложено до 3,7 млн обыкновенных акций. Организатором размещения выступила компания «Универ капитал». «Светофор групп» был присвоен кредитный рейтинг ruВВ от агентства «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

В ходе торгов на Мосбирже 14 мая стоимость акций компании снижалась на 0,75% до 26,6 руб. По состоянию на 10:38 мск бумаги стоили 26,85 руб. (+0,19%).

«Светофор групп» является резидентом инновационного центра Сколково. Это аккредитованная IT-компания, которая с 2014 г. развивает инновационную IT-платформу для онлайн-обучения водителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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