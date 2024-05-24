Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с начала апреля
Индекс Московской биржи впервые с начала апреля опустился ниже 3400 пунктов. Минимальное за день значение достигло 3377,6 п. – на 1,9% ниже закрытия основной торговой сессии предыдущего дня.
К 15:35 мск бенчмарк скорректировался до 3391,5 п. С закрытия он уменьшился на 1,5%. В последний раз вблизи этого значения индекс Мосбиржи находился 5 апреля – на закрытии торгов в этот день он составил 3395,4 п. С начала года индекс вырос на 9,4%.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что долларовый эквивалент индекса Мосбиржи – индекс РТС может обрушиться до конца года даже в базовом сценарии развития событий.
Они считают, что при текущей средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более пяти лет в 14% справедливое значение индекса должно составлять около 800 пунктов, на текущий момент он превышает его на 48,8%.