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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с начала апреля

Ведомости

Индекс Московской биржи впервые с начала апреля опустился ниже 3400 пунктов. Минимальное за день значение достигло 3377,6 п. – на 1,9% ниже закрытия основной торговой сессии предыдущего дня. 

К 15:35 мск бенчмарк скорректировался до 3391,5 п. С закрытия он уменьшился на 1,5%. В последний раз вблизи этого значения индекс Мосбиржи находился 5 апреля – на закрытии торгов в этот день он составил 3395,4 п. С начала года индекс вырос на 9,4%.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что долларовый эквивалент индекса Мосбиржи – индекс РТС может обрушиться до конца года даже в базовом сценарии развития событий. 

Они считают, что при текущей средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более пяти лет в 14% справедливое значение индекса должно составлять около 800 пунктов, на текущий момент он превышает его на 48,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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