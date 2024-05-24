Индекс Мосбиржи опустился ниже 3400 пунктов впервые с начала апреля

К 15:35 мск бенчмарк скорректировался до 3391,5 п. С закрытия он уменьшился на 1,5%. В последний раз вблизи этого значения индекс Мосбиржи находился 5 апреля – на закрытии торгов в этот день он составил 3395,4 п. С начала года индекс вырос на 9,4%.