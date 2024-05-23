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Инвесторам нужно готовиться к возможному обвалу индекса РТС до конца года

Аналитики оценивают справедливый уровень бенчмарка на 50% ниже текущего
Любовь Михедова
Андрей Гордеев / Ведомости

Классический анализ фондового рынка с помощью дисконтирования денежных потоков и дивидендных выплат указывает на риски падения индекса РТС, долларового эквивалента индекса Московской биржи, предполагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Они считают, что при текущей средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более пяти лет в 14% справедливое значение индекса должно составлять около 800 пунктов. Бенчмарк превышает этот уровень на 50,3% – на закрытии торгов РТС составил 1202,7 п. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня он увеличился на 0,3%, с начала года – на 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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