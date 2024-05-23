Инвесторам нужно готовиться к возможному обвалу индекса РТС до конца года

Классический анализ фондового рынка с помощью дисконтирования денежных потоков и дивидендных выплат указывает на риски падения индекса РТС, долларового эквивалента индекса Московской биржи, предполагают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Они считают, что при текущей средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более пяти лет в 14% справедливое значение индекса должно составлять около 800 пунктов. Бенчмарк превышает этот уровень на 50,3% – на закрытии торгов РТС составил 1202,7 п. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня он увеличился на 0,3%, с начала года – на 11%.