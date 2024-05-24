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Инвесторы подали более 1 млн заявок для обмена заблокированных активов

Ведомости

Российские инвесторы в рамках механизма обмена заблокированными активами подали чуть более 1 млн заявок, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции.

«Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок, сумму мне нужно уточнить», – цитирует «Интерфакс» зампреда.

Он также отметил, что после подведения итогов и оценки успешности механизма будут строиться планы по расширению его применения.

Брокерская компания «Инвестиционная палата» – организатор обмена заблокированных активов – с 25 марта принимала заявки российских инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С. Сбор заявок завершился 8 мая.

Далее «Инвестиционная палата» к 29 июля планирует отправить денежные средства за выкупленные активы профучастникам. Об этом сообщал гендиректор компании Алексей Седушкин. По его словам, физлица к указанной дате денежные средства, скорее всего, еще не получат, только юрлица. Окончательно процесс разблокировки планируется завершить до 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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