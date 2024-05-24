Инвесторы подали более 1 млн заявок для обмена заблокированных активов

Далее «Инвестиционная палата» к 29 июля планирует отправить денежные средства за выкупленные активы профучастникам. Об этом сообщал гендиректор компании Алексей Седушкин. По его словам, физлица к указанной дате денежные средства, скорее всего, еще не получат, только юрлица. Окончательно процесс разблокировки планируется завершить до 1 сентября.