Инвесторы подали более 1 млн заявок для обмена заблокированных активов
Российские инвесторы в рамках механизма обмена заблокированными активами подали чуть более 1 млн заявок, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции.
«Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок, сумму мне нужно уточнить», – цитирует «Интерфакс» зампреда.
Он также отметил, что после подведения итогов и оценки успешности механизма будут строиться планы по расширению его применения.
Брокерская компания «Инвестиционная палата» – организатор обмена заблокированных активов – с 25 марта принимала заявки российских инвесторов на выкуп их бумаг иностранцами за деньги со счетов типа С. Сбор заявок завершился 8 мая.
Далее «Инвестиционная палата» к 29 июля планирует отправить денежные средства за выкупленные активы профучастникам. Об этом сообщал гендиректор компании Алексей Седушкин. По его словам, физлица к указанной дате денежные средства, скорее всего, еще не получат, только юрлица. Окончательно процесс разблокировки планируется завершить до 1 сентября.