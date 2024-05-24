Акционеры «Мосгорломбарда» утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнской компании «Мосгорломбарда) утвердили выплату дивидендов в размере 101,4 млн руб. или 0,08 руб. на акцию. Дату отсечки установили на 4 июня, сообщили “Ведомостям” в компании.
Стоимость акций МГКЛ в 18:19 мск составила 2,6475 руб. С закрытия основной торговой сессии котировки снизились на 2,6%. Максимально за день цена падала на 3,7%. С учетом текущей стоимости бумаг, дивидендная доходность может составить 3%.
Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 1,1% до 3403,8 пункта, индекс потребительского сектора – на 1% до 9236,2 п. С начала года котировки МГКЛ увеличились на 12%, бенчмарки – на 9,8 и 15,1% соответственно.
Всего на дивиденды компания направит 38,7% чистой прибыли за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Из ранее опубликованного отчета следует, что показатель за год вырос в 100 раз до 262 млн руб. Оставшуюся долю прибыли в размере 160,6 млн руб. МГКЛ вложит в развитие компании.
В дальнейшем МГКЛ планирует придерживаться сбалансированного подхода к распределению дивидендов, который будет позволять реализовывать стратегию развития и одновременно соответствовать ожиданиям акционеров, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Алексея Лазутина.
Ранее аналитики «Цифра брокера» спрогнозировали рост стоимости акций МГКЛ на горизонте 12 месяцев до 3,58 руб. – на 35,2% выше текущего уровня. Среди основных драйверов для котировок эксперты выделили укрепление позиций группы на рынке ресейла, а также ожидаемый рост процентных доходов среднегодовыми темпами на уровне 27% в период с 2024 по 2028 гг.