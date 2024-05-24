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Акционеры «Мосгорломбарда» утвердили дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнской компании «Мосгорломбарда) утвердили выплату дивидендов в размере 101,4 млн руб. или 0,08 руб. на акцию. Дату отсечки установили на 4 июня, сообщили “Ведомостям” в компании.

Стоимость акций МГКЛ в 18:19 мск составила 2,6475 руб. С закрытия основной торговой сессии котировки снизились на 2,6%. Максимально за день цена падала на 3,7%. С учетом текущей стоимости бумаг, дивидендная доходность может составить 3%.

Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 1,1% до 3403,8 пункта, индекс потребительского сектора – на 1% до 9236,2 п. С начала года котировки МГКЛ увеличились на 12%, бенчмарки – на 9,8 и 15,1% соответственно.

Всего на дивиденды компания направит 38,7% чистой прибыли за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Из ранее опубликованного отчета следует, что показатель за год вырос в 100 раз до 262 млн руб. Оставшуюся долю прибыли в размере 160,6 млн руб. МГКЛ вложит в развитие компании. 

В дальнейшем МГКЛ планирует придерживаться сбалансированного подхода к распределению дивидендов, который будет позволять реализовывать стратегию развития и одновременно соответствовать ожиданиям акционеров, приводится в сообщении компании комментарий ее генерального директора Алексея Лазутина.

Ранее аналитики «Цифра брокера» спрогнозировали рост стоимости акций МГКЛ на горизонте 12 месяцев до 3,58 руб. – на 35,2% выше текущего уровня. Среди основных драйверов для котировок эксперты выделили укрепление позиций группы на рынке ресейла, а также ожидаемый рост процентных доходов среднегодовыми темпами на уровне 27% в период с 2024 по 2028 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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