Акционеры «Мосгорломбарда» утвердили дивиденды за 2023 год

Всего на дивиденды компания направит 38,7% чистой прибыли за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Из ранее опубликованного отчета следует, что показатель за год вырос в 100 раз до 262 млн руб. Оставшуюся долю прибыли в размере 160,6 млн руб. МГКЛ вложит в развитие компании.