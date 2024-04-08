Чистая прибыль «Мосгорломбарда» выросла более чем в 100 раз

Консолидированная выручка в отчетный период выросла на 54% г/г до 2,2 млрд руб. В компании пояснили, что динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит. Также на показатель повлиял рост стоимости золота на товарных биржах в 2023 г. на 38% и включение в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов.