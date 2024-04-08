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Чистая прибыль «Мосгорломбарда» выросла более чем в 100 раз

Ведомости

Группа «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») увеличил чистую прибыль в годовом выражении в 100 раз до 262 млн руб., следует из консолидированных финансовых результатов по МСФО за 2023 г.

Акции МГКЛ входе торгов 8 апреля растут на 3,4% до дневного максимума 2,6 руб. По состоянию на 10:30 мск стоимость бумаг составила 2,562 руб. (+1,89%), индекс Мосбиржи 3413,9 пункта (+0,57%).

Консолидированная выручка в отчетный период выросла на 54% г/г до 2,2 млрд руб. В компании пояснили, что динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит. Также на показатель повлиял рост стоимости золота на товарных биржах в 2023 г. на 38% и включение в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов.

EBITDA показала двукратный рост, составив 785 млн руб.

Активы составили 3,5 млрд руб., увеличившись на 57% за счет существенного роста портфеля выданных займов.

ПАО «МГКЛ» провело первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже 28 декабря 2023 г. и привлекла в рамках допэмиссии 303 млн руб. Цена акций в рамках IPO составила 2,5 руб. за бумагу. В результате IPO рыночная капитализация ПАО «МГКЛ» на момент начала торгов составила 3,17 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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