Чистая прибыль «Мосгорломбарда» выросла более чем в 100 раз
Группа «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») увеличил чистую прибыль в годовом выражении в 100 раз до 262 млн руб., следует из консолидированных финансовых результатов по МСФО за 2023 г.
Консолидированная выручка в отчетный период выросла на 54% г/г до 2,2 млрд руб. В компании пояснили, что динамика обусловлена органическим ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл направления в отдельный юнит. Также на показатель повлиял рост стоимости золота на товарных биржах в 2023 г. на 38% и включение в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов.
EBITDA показала двукратный рост, составив 785 млн руб.
Активы составили 3,5 млрд руб., увеличившись на 57% за счет существенного роста портфеля выданных займов.
ПАО «МГКЛ» провело первичное публичное размещение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже 28 декабря 2023 г. и привлекла в рамках допэмиссии 303 млн руб. Цена акций в рамках IPO составила 2,5 руб. за бумагу. В результате IPO рыночная капитализация ПАО «МГКЛ» на момент начала торгов составила 3,17 млрд руб.