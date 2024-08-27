Выручка «Акрона» за первое полугодие выросла на 9%
Выручка Группы «Акрон» по МСФО за первое полугодие 2024 г. выросла на 9%, до 95,7 млн руб., тогда как показатель рентабельности EBITDA снизился до 33% с 43% за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Чистая прибыль снизилась на 2%, до 18,6 млн руб. по сравнению с результатом за первое полугодие 2023 г. в 19 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль снизилась на 17%, с $248 млн до $206 млн. Как отмечает группа, во II квартале 2024 г. «Акрон» выкупила 10% акций АО «ВКК» у банка-партнера. Всего за первое полугодие группа выкупила 40% акций АО «ВКК», доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90%. В связи с этим чистый долг вырос до 93 млн руб., по сравнению с результатом на конец 2023 г. в 25 млн руб.
Согласно операционным результатам, объем производства основной продукции составил 4,135 млн т, что на 4% ниже результата за первое полугодие 2023 г. Тогда как объем продаж основной продукции составил 4,28 млн т, что на 2% выше результата за первое полугодие прошлого года.
Компания зарегистрирована в Великом Новгороде. Основной ее деятельностью является производство, сбыт и реализация химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производственные предприятия группы преимущественно расположены в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.
15 апреля совет директоров производителя удобрений «Акрон» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Компания планировала направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. Размер выплаты в расчете на акцию составлял 427 руб.