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Выручка «Акрона» за первое полугодие выросла на 9%

Ведомости

Выручка Группы «Акрон» по МСФО за первое полугодие 2024 г. выросла на 9%, до 95,7 млн руб., тогда как показатель рентабельности EBITDA снизился до 33% с 43% за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Чистая прибыль снизилась на 2%, до 18,6 млн руб. по сравнению с результатом за первое полугодие 2023 г. в 19 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль снизилась на 17%, с $248 млн до $206 млн. Как отмечает группа, во II квартале 2024 г. «Акрон» выкупила 10% акций АО «ВКК» у банка-партнера. Всего за первое полугодие группа выкупила 40% акций АО «ВКК», доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90%. В связи с этим чистый долг вырос до 93 млн руб., по сравнению с результатом на конец 2023 г. в 25 млн руб.

Согласно операционным результатам, объем производства основной продукции составил 4,135 млн т, что на 4% ниже результата за первое полугодие 2023 г. Тогда как объем продаж основной продукции составил 4,28 млн т, что на 2% выше результата за первое полугодие прошлого года.

Компания зарегистрирована в Великом Новгороде. Основной ее деятельностью является производство, сбыт и реализация химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производственные предприятия группы преимущественно расположены в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.

15 апреля совет директоров производителя удобрений «Акрон» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Компания планировала направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. Размер выплаты в расчете на акцию составлял 427 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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