Выручка «Акрона» за первое полугодие выросла на 9%

Чистая прибыль снизилась на 2%, до 18,6 млн руб. по сравнению с результатом за первое полугодие 2023 г. в 19 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль снизилась на 17%, с $248 млн до $206 млн. Как отмечает группа, во II квартале 2024 г. «Акрон» выкупила 10% акций АО «ВКК» у банка-партнера. Всего за первое полугодие группа выкупила 40% акций АО «ВКК», доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90%. В связи с этим чистый долг вырос до 93 млн руб., по сравнению с результатом на конец 2023 г. в 25 млн руб.