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Менеджмент «Акрона» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров производителя удобрений «Акрон» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Стоимость акций «Акрона» в 15:34 мск составила 17 516 руб. С закрытия основной торговой сессии 12 апреля она увеличилась на 0,1%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,39% и составил 3469,73 пункта, индекс химии и нефтехимии вырос на 0,11% до 35 825,34 п. С начала года котировки компании сократились на 7,08%, бенчмарки выросли на 11,96 и 1,16% соответственно.

Компания планирует направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. Размер выплаты в расчете на акцию составляет 427 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 2,4%. Дату отсечки предложили установить на 19 мая.

В конце марта «Акрон» раскрыл консолидированные финансовые результаты за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль компании по сравнению с предыдущим годом сократилась в 2,5 раза до 35,9 млрд руб. 

Выручка «Акрона» по итогам 2023 г. уменьшилась на 30,2% и составила 179,5 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась на 46,4% до 88,9 млрд руб., EBITDA – на 49,6% до 68,74 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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