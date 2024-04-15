Менеджмент «Акрона» рекомендовал дивиденды за 2023 год
Совет директоров производителя удобрений «Акрон» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Акрона» в 15:34 мск составила 17 516 руб. С закрытия основной торговой сессии 12 апреля она увеличилась на 0,1%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,39% и составил 3469,73 пункта, индекс химии и нефтехимии вырос на 0,11% до 35 825,34 п. С начала года котировки компании сократились на 7,08%, бенчмарки выросли на 11,96 и 1,16% соответственно.
Компания планирует направить на выплату дивидендов 54% чистой прибыли или 15,7 млрд руб. Размер выплаты в расчете на акцию составляет 427 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может достичь 2,4%. Дату отсечки предложили установить на 19 мая.
Выручка «Акрона» по итогам 2023 г. уменьшилась на 30,2% и составила 179,5 млрд руб. Валовая прибыль компании сократилась на 46,4% до 88,9 млрд руб., EBITDA – на 49,6% до 68,74 млрд руб.