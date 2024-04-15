Менеджмент «Акрона» рекомендовал дивиденды за 2023 год

Стоимость акций «Акрона» в 15:34 мск составила 17 516 руб. С закрытия основной торговой сессии 12 апреля она увеличилась на 0,1%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,39% и составил 3469,73 пункта, индекс химии и нефтехимии вырос на 0,11% до 35 825,34 п. С начала года котировки компании сократились на 7,08%, бенчмарки выросли на 11,96 и 1,16% соответственно.