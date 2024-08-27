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«Циан» подал заявку на редомициляцию в Россию

Ведомости

Cian Technology Ltd. (холдинговая компания «Циан») подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, объявили в компании. Сейчас группа зарегистрирована на Сейшельских островах.

Документы были поданы 26 августа. Согласно сообщению, группа ожидает регистрацию Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, в начале октября 2024 г.

«Дальнейшие планы (после редомициляции) включают приобретение Cian Technology статуса международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и направление публичного предложения об обмене, с учетом применимых регуляторных ограничений, другим акционерам компании», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года.

О планах редомиляции в Россию было заявлено 22 апреля этого года. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже.

По данным SimilarWeb за июль 2024 г., «Циан» входит в число топ-10 популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости. За первое полугодие 2024 г. на платформе было представлено 1,9 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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