«Циан» подал заявку на редомициляцию в Россию
Cian Technology Ltd. (холдинговая компания «Циан») подала документы на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, объявили в компании. Сейчас группа зарегистрирована на Сейшельских островах.
Документы были поданы 26 августа. Согласно сообщению, группа ожидает регистрацию Cian Technology, являющейся материнской компанией Cian PLC, в начале октября 2024 г.
«Дальнейшие планы (после редомициляции) включают приобретение Cian Technology статуса международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) и направление публичного предложения об обмене, с учетом применимых регуляторных ограничений, другим акционерам компании», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания намерена завершить все необходимые процессы и быть готовой сделать предложение об обмене до конца этого года.
О планах редомиляции в Россию было заявлено 22 апреля этого года. Отмечалось, что Cian Technology осуществит редомициляцию в Российскую Федерацию и станет публичной компанией с листингом на Московской бирже.
По данным SimilarWeb за июль 2024 г., «Циан» входит в число топ-10 популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости. За первое полугодие 2024 г. на платформе было представлено 1,9 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19 млн.