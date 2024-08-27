«Циан» подал заявку на редомициляцию в Россию

По данным SimilarWeb за июль 2024 г., «Циан» входит в число топ-10 популярных ресурсов объявлений о недвижимости в мире по показателям посещаемости. За первое полугодие 2024 г. на платформе было представлено 1,9 млн объявлений, а среднее количество уникальных посетителей в месяц составило 19 млн.