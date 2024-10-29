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Индекс корпоративных облигаций впервые с весны 2022 года упал ниже 87 пунктов

Ведомости

Индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS на 12:45 мск снизился на 0,31%, до 86,83 пункта. Ниже отметки 87 пунктов индекс не падал с конца марта 2022 г., свидетельствуют данные биржи.

29 марта 2022 г. на закрытии торгов значение опустилось до 86,25 пункта. Снижение индекса связано с повышением ключевой ставки со стороны Центробанка до 21% на заседании 25 октября. Регулятор в очередной раз подчеркнул, что рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Как отмечают эксперты в комментарии «РБК Инвестиции», активное снижение индекса корпоративных облигация это закономерная реакция на результат заседания ЦБ. В частности, продолжительное давление на условия финансирования повышают риск для корпоративных заемщиков, которые не могут справиться с долгом.

19 сентября индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 г. Индекс рос с начала месяца вплоть до 9 сентября (за это время он прибавил 1,7%) – многие аналитики прогнозировали, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках – половина из них ожидали, что ставка останется неизменной, а другие прогнозировали ее рост. Но на неделе в преддверии решения регулятора индекс RGBI снова начал движение вниз. 13 сентября регулятор поднял ставку до 19%, и нисходящий тренд закрепился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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