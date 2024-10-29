Индекс корпоративных облигаций впервые с весны 2022 года упал ниже 87 пунктов
Индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS на 12:45 мск снизился на 0,31%, до 86,83 пункта. Ниже отметки 87 пунктов индекс не падал с конца марта 2022 г., свидетельствуют данные биржи.
29 марта 2022 г. на закрытии торгов значение опустилось до 86,25 пункта. Снижение индекса связано с повышением ключевой ставки со стороны Центробанка до 21% на заседании 25 октября. Регулятор в очередной раз подчеркнул, что рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Как отмечают эксперты в комментарии «РБК Инвестиции», активное снижение индекса корпоративных облигация это закономерная реакция на результат заседания ЦБ. В частности, продолжительное давление на условия финансирования повышают риск для корпоративных заемщиков, которые не могут справиться с долгом.
19 сентября индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 г. Индекс рос с начала месяца вплоть до 9 сентября (за это время он прибавил 1,7%) – многие аналитики прогнозировали, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках – половина из них ожидали, что ставка останется неизменной, а другие прогнозировали ее рост. Но на неделе в преддверии решения регулятора индекс RGBI снова начал движение вниз. 13 сентября регулятор поднял ставку до 19%, и нисходящий тренд закрепился.