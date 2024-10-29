«Юнипро» сообщила о росте чистой прибыли на 33% за девять месяцев

Рост выручки в компании обуславливают увеличением производства электроэнергии станциями группы в первой ценовой зоне, связанным с повышением спроса на электроэнергию. Кроме того, более высокий уровень эксплуатационной готовности третьего энергоблока «Березовской ГРЭС» в 2024 г. обеспечил рост платежей за мощность. Увеличению выручки также способствовало получение оплаты мощности по цене КОММод [вторая программа реновации тепловой генерации, запущенная в 2020 г.] модернизированным блоком №1 «Сургутской ГРЭС-2». При этом, положительный эффект на результаты компании продолжают оказывать финансовые операции по размещению свободной ликвидности на банковских депозитах с высокими процентными ставками, добавили в группе, отметив, что в 2023 г. эти меры оказали меньший эффект.