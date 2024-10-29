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«Юнипро» сообщила о росте чистой прибыли на 33% за девять месяцев

Ведомости

Выручка группы «Юнипро» за девять месяцев 2024 г. по РСБУ увеличилась на 9,2% до 98,8 млрд руб. в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,3% до 31,6 млрд руб., говорится в отчете группы.

Рост выручки в компании обуславливают увеличением производства электроэнергии станциями группы в первой ценовой зоне, связанным с повышением спроса на электроэнергию. Кроме того, более высокий уровень эксплуатационной готовности третьего энергоблока «Березовской ГРЭС» в 2024 г. обеспечил рост платежей за мощность. Увеличению выручки также способствовало получение оплаты мощности по цене КОММод [вторая программа реновации тепловой генерации, запущенная в 2020 г.] модернизированным блоком №1 «Сургутской ГРЭС-2». При этом, положительный эффект на результаты компании продолжают оказывать финансовые операции по размещению свободной ликвидности на банковских депозитах с высокими процентными ставками, добавили в группе, отметив, что в 2023 г. эти меры оказали меньший эффект.

На фоне положительных результатов группы стоимость ее акций на Мосбирже выросла на 1,65% до 1,6 руб. на бумагу по состоянию на 14:10 мск.

За девять месяцев 2023 г. валовая прибыль составила 27,8 млрд руб., тогда как в 2024 г. – 32,4 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась с 62 до 66 млрд руб. 25 июня сообщалось, что «Юнипро» может не выплатить дивиденды за 2023 г.

«Юнипро» – компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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