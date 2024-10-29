«Юнипро» сообщила о росте чистой прибыли на 33% за девять месяцев
Выручка группы «Юнипро» за девять месяцев 2024 г. по РСБУ увеличилась на 9,2% до 98,8 млрд руб. в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,3% до 31,6 млрд руб., говорится в отчете группы.
Рост выручки в компании обуславливают увеличением производства электроэнергии станциями группы в первой ценовой зоне, связанным с повышением спроса на электроэнергию. Кроме того, более высокий уровень эксплуатационной готовности третьего энергоблока «Березовской ГРЭС» в 2024 г. обеспечил рост платежей за мощность. Увеличению выручки также способствовало получение оплаты мощности по цене КОММод [вторая программа реновации тепловой генерации, запущенная в 2020 г.] модернизированным блоком №1 «Сургутской ГРЭС-2». При этом, положительный эффект на результаты компании продолжают оказывать финансовые операции по размещению свободной ликвидности на банковских депозитах с высокими процентными ставками, добавили в группе, отметив, что в 2023 г. эти меры оказали меньший эффект.
За девять месяцев 2023 г. валовая прибыль составила 27,8 млрд руб., тогда как в 2024 г. – 32,4 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась с 62 до 66 млрд руб. 25 июня сообщалось, что «Юнипро» может не выплатить дивиденды за 2023 г.
«Юнипро» – компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.